Inauguran en Jiguaní exposición del artista Raylven Friman

La galería Benito Granda Parada, del centro histórico urbano de esta ciudad, acoge desde hoy la exposición personal Hábito de Ausencias, del destacado artista de la plástica Raylven Friman.

Compuesta por 26 piezas de mediano formato, la muestra se integra al Circuito Arte e Historia, para festejar los 20 años de creación artística de su autor.

Yilena García, curadora, señala en el catálogo de la exhibición que esta plantea una exploración de la condición humana desde la carencia, aproximándose a las ausencias afectivas, materiales, emocionales y de otra índole.

En las palabras de bienvenida al numeroso público participante en la apertura, Yaimet Ledea, especialista de la galería, apuntó que las ausencias reflejadas en los cuadros, lejos de ser vacío, hablan de resistencia.

También de memoria y de la capacidad del arte para transformar lo que falta en presencia.

Destacó que para Friman la galería Benito Granda tiene un significado especial, por cuanto fue en ella, hace 20 años, donde encontró una de las primeras puertas abiertas a su obra.

Raylven Friman, natural de Bayamo, capital de Granma, ha realizado más de 15 exposiciones personales en Cuba y otros países.

Es reconocido como uno de los principales exponentes del abstraccionismo en la mayor de las Antillas.

La Demajagua