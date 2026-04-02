Irán derriba dron israelí Hermes-900 en Shiraz

Irán anunció hoy el derribo de un dron armado israelí tipo Hermes-900 sobre la ciudad de Shiraz, en el suroeste del país.

De acuerdo con la agencia semioficial Fars, que citó a la Guardia Revolucionaria Islámica, el aparato fue neutralizado mediante un sistema avanzado de defensa aérea.

Las autoridades iraníes no ofrecieron detalles adicionales sobre el momento exacto del incidente, aunque destacaron la eficacia de sus sistemas defensivos frente a incursiones aéreas.

El miércoles último, las Fuerzas Armadas de Irán informaron del derribo de 146 drones estadounidenses e israelíes, sin precisar el período en que ocurrieron dichas operaciones.

Los drones Hermes, fabricados por la empresa israelí Elbit Systems, son utilizados en misiones de vigilancia y ataque, tanto tácticas como estratégicas.

El hecho se produce en el contexto del conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron acciones militares contra Irán, que han dejado miles de muertos y heridos.

En respuesta, Teherán ha lanzado misiles y drones hacia territorio israelí, además de dirigir ataques contra objetivos e intereses estadounidenses en varios países árabes.

Algunos de estos ataques han causado víctimas y daños en infraestructuras civiles, lo que ha generado condenas en la región.

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