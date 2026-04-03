Emprenden nuevo programa de tecnologías de aplicaciones nucleares

Un nuevo proyecto denominado Contribución de las técnicas nucleares al fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios de Análisis de Alimentos de Cuba (Renlaac) comenzaron a aplicar especialistas del Centro de Protección e Higiene de la Radiaciones (CPHR). de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada (Aenta).

Con ese propósito, serán técnicas analíticas nucleares y conexas de avanzada en laboratorios seleccionados de la agrupación para enfrentar los contaminantes emergentes en comestibles, y robustecer su funcionamiento mediante el uso de las TICs.

Además, es contraparte nacional de dos internacionales, el de colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Contribución de las tecnologías nucleares al fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria, en específico de su objetivo No.2 Consolidación de la Renlaac, según profesionales del CPHR.

El otro lleva el título, añadieron, de Mejora de la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios del campo al hogar mediante la integración de técnicas nucleares avanzadas, promovido por el Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (Arcal). Ambos aprobados para el periodo 2026-2029.

La institución coordinadora es el CPHR y la jefa del proyecto es la Máster en ciencia Isis María Fernández Gómez, Tecnólogo II y Jefa de su Laboratorio de Vigilancia Radiológica Ambiental.

Renlaac la integran los institutos de Nutrición e Higiene de los Alimentos, el de Investigaciones para la Industria Alimentaria y el de Medicina Veterinaria,y los centros de Investigaciones Pesqueras, Nacional de Higiene de Alimentos, el Nacional de Sanidad Agropecuaria, y la Unidad de laboratorios centrales de sanidad agropecuaria, del Ministerio de la Agricultura.

La iniciativa en estos casos integra el Programa sectorial sobre tecnologías de aplicaciones nucleares, el láser, la óptica y la ultrasónica para producir y generalizar bienes y servicios, de la Aenta, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

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