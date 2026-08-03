Convocan en Granma a aplicar con rapidez transformaciones económicas y sociales

Para implementar las 176 transformaciones económicas y sociales recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, es preciso no transigir con los apáticos ni con los pesimistas, afirmó en Bayamo Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en Granma.

Durante un pleno extraordinario del Comité Provincial de la organización política, la dirigente convocó a fortalecer los vínculos permanentes de los cuadros con los trabajadores y subrayó que se trata de una oportunidad para “mejorarlo todo”.

Ortiz Barceló puntualizó que la puesta en práctica de estas trascendentales decisiones constituye un homenaje al Líder Histórico de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro, a pocos días de celebrarse su centenario.

Asimismo, recalcó la necesidad de aplicar las facultades de los territorios, en especial las que refuerzan la autonomía municipal.

La principal dirigente política de la provincia recordó la afirmación de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, quien ha insistido en que el primer deber no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella.

Por su parte, Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora de Granma, señaló que “lo que más necesitamos es incrementar la producción de bienes y la oferta de servicios”, y llamó a no ceder ante las complejidades, sino a buscar alternativas de solución.

Añadió que el reto fundamental radica en la dirección y en la capacidad de los cuadros de todos los niveles para aplicar estas medidas con la celeridad requerida.

Asimismo, consideró que las disposiciones exigen un estudio profundo y que figuran entre las transformaciones más relevantes de la Revolución.

Terry Gutiérrez coincidió en que el municipio constituye el eslabón esencial para lograr las transformaciones.

Otros dirigentes del territorio expusieron sus puntos de vista, a partir de sus experiencias; entre ellos Roger Fernández Bodaño, director de la Empresa Cárnica, de las que más ha avanzado en el cambio de matriz energética y en la búsqueda de nuevas producciones.

También, Alexis Silveira Urquiza, delegado del Ministerio de la Agricultura, quien expuso las potencialidades de Granma para generar riquezas desde sus tierras.

La Demajagua