Paneles solares para Prensa Latina, luz de solidaridad desde EEUU

Un kit de paneles solares procedente de Estados Unidos se suma hoy a los esfuerzos de la Agencia Prensa Latina por cambiar su matriz energética, gracias a la iniciativa de amigos solidarios con Cuba en California.

Conscientes de la necesidad de mantener la vitalidad de los medios de comunicación cubanos, afectados, como todo el país, por el recrudecimiento del bloqueo del Gobierno de Estados Unidos y el cerco energético de la administración de Donald Trump, los simpatizantes de la prensa en Los Ángeles recolectaron los fondos necesarios para cumplir su objetivo.

La idea es, como comentó uno de los participantes en este proyecto solidario, tratar de llegar en lo adelante a otros medios de prensa en Cuba con los paneles solares.

Desde Prensa Latina, agencia fundada por Fidel Castro el 16 de junio de 1959 y con más de una treintena de oficinas en el mundo, llegó el agradecimiento por este gesto de apoyo en momentos en que se recrudecen las medidas de Washington contra la isla y aumentan las amenazas de una agresión militar.

A finales de enero, la orden ejecutiva firmada por Trump impuso un bloqueo que impidió la llegada de combustible al país caribeño.

Al intervenir en el VII Periodo Ordinario de sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció que en los últimos siete meses entró a Cuba un solo barco con petróleo.

Esta grave crisis energética- advirtió el jefe de Estado- se asocia al intento de asfixia económica que impone Estados Unidos con el objetivo de “provocar un estallido social” en la nación antillana.

“Las implicaciones económicas y sociales de ese castigo colectivo, son humanamente insoportables”, escribió Díaz-Canel en su cuenta de la red social X.

En lo que va de 2026, Cuba ha sufrido seis apagones totales por la desconexión del Sistema Energético Nacional (SEN).

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