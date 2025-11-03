Reduce su caudal de vertimiento la Presa Cauto del Paso en Granma

La Presa Cauto del Paso, en la provincia de Granma, redujo significativamente su caudal de vertimiento. Según el informe más reciente, la estructura mantiene un flujo de 1200 m³/s, una cifra muy por debajo de los casi 4000 metros cúbicos por segundo que llegó a verter durante su momento pico, de acuerdo con reportes anteriores […]

La Presa Cauto del Paso, en la provincia de Granma, redujo significativamente su caudal de vertimiento. Según el informe más reciente, la estructura mantiene un flujo de 1200 m³/s, una cifra muy por debajo de los casi 4000 metros cúbicos por segundo que llegó a verter durante su momento pico, de acuerdo con reportes anteriores de las autoridades hidráulicas del territorio.

La información, compartida este domingo al anochecer, confirma una tendencia a la disminución en el comportamiento hídrico de la cuenca. El gasto de entrada al embalse es de 900 m³/s, inferior al caudal que está soltando, lo que indica que continúa la liberación controlada de agua almacenada.

El reporte fue publicado en el perfil de Facebook de Yudelkis Ortíz Barceló, presidenta del Consejo de Defensa Provincial y primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma.

Cabe recordar que durante su período de máxima descarga, el vertimiento de la presa -sumado a los escurrimientos naturales y las intensas lluvias- provocó fuertes inundaciones en la zona, lo que motivó la ejecución de operativos de emergencia para la evacuación de pobladores de asentamientos del municipio de Río Cauto, cuyas viviendas resultaron afectadas por los críticos niveles de inundación.

La situación actual representa un alivio tras el período crítico en el que la presa operó cerca de su máxima capacidad. ¿Recuerdas cuándo se reportaron aquellos niveles máximos?

Fuente: Perfil oficial de Facebook de Yudelkis Ortíz Barceló y reportes anteriores de Recursos Hidráulicos en Granma.

