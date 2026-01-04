Cuba cierra el año con 12 mil hectáreas de tabaco sembradas

Pese al ligero corrimiento de la campaña, a causa del clima y las condiciones para la obtención de posturas, Cuba cierra el año con unas 12 mil hectáreas (ha) de tabaco sembradas, principal rubro exportable de la agricultura.

De ellas, más de ocho mil corresponden a Pinar del Río, provincia mayor productora en la Isla y que proyectó para la contienda la plantación de alrededor de 14 mil ha, explicó José Liván Font Bravo, vicepresidente primero del grupo empresarial Tabacuba.

Habíamos planificado en un inicio sembrar una mínima cantidad en el mes de enero; pero contamos con la postura suficiente para seguir esa actividad y arribar a las 20 mil hectáreas propuestas, destacó.

Existen, asimismo, condiciones que han cambiado. La generación eléctrica ha sido una dificultad en el país y, por ejemplo, en Pinar del Río son más de cinco mil hectáreas las que se encuentran bajo riego eléctrico, detalló.

Pero en los últimos días se han tomado decisiones y se protegen algunos circuitos eléctricos, principalmente en horas de la mañana, para que puedan asumir las plantaciones, dijo.

Enfatizó que como parte del programa de desarrollo de Tabacuba, que lleva cuatro años, hay un crecimiento paulatino en cuanto a financiamiento y equipamiento para asegurar los procesos mediante el uso de fuentes renovables de energía.

Tenemos 320 bombas que estamos montando de cara al riego de agua para el cultivo y mil que llegarán; y para la próxima contienda queremos cubrir unas 10 mil hectáreas con paneles solares fotovoltaicos u otras vías en el país, refirió Font Bravo.

Se va a abarcar lo que hoy se riega con electricidad y una parte del bombeo del diésel; en tanto continuamos la venta a los productores de sistemas fotovoltaicos para generar electricidad en sus viviendas y escogidas particulares.

En la preindustria y la industria todas las instalaciones disponen de energía fotovoltaica para enfrentar sus actividades, o sea, unas 120 instalaciones entre fábricas y escogidas, precisó.

A partir de las nuevas decisiones del mercado cambiario, los productores pueden vender el MLC al banco al mismo valor que se encuentra el dólar, según la tasa flotante- acotó-; una facilidad económica y financiera para enfrentar la campaña.

En Vueltabajo los vegueros mantienen el empeño de cumplir con las hectáreas contratadas. Es el caso de Diana Soneira Ramos, productora de la cooperativa de créditos y servicios Ceferino Fernández, en el municipio cabecera, quien hace tres años incursiona en el cultivo y casi termina la plantación de 5,5 hectáreas de tabaco de sol.

Gracias al esquema de financiamiento de Tabacuba adquirió por primera vez, este martes, un tractor que considera “una ayuda grande para todo lo que lleva el tabaco”.

Así sucedió con la unidad básica de producción cooperativa Los Burros, en el municipio de Minas de Matahambre, que compró uno de esos medios para apoyar las labores que demanda la campaña.

Aunque nuestro objeto social son los cultivos varios decidimos incrementar las siembras de tabaco desde el año pasado, y ya tenemos seis hectáreas de sol, aseveró Yunieski Rodríguez Concepción, presidente de esa estructura.

Y para garantizar el riego accederemos a paneles solares, puntualizó.

Radio Bayamo