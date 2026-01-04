Parque solar fotovoltaico Las Tapias: proeza de luz para el pueblo

Colosal y portentoso se levanta el parque solar fotovoltaico Las Tapias, en el costero municipio de Manzanillo. Como un mar de espejos de 21 hectáreas refleja el cielo y captura la luz de un compromiso revolucionario con el cambio de la matriz energética e incremento de la capacidad eléctrica en Cuba.

Previsto para la generación de 21.87 megawatts (MW), este gigantesco umbral de transición se consolida como uno de los retos constructivos que contribuirá a la necesaria soberanía energética de la nación, en aras de eliminar las afectaciones al servicio.

CIMIENTOS

El 21 de mayo de 2025 se comenzó a establecer sus cimientos en El Piñal, de acuerdo con las indicaciones del proyectista. Primero, se realizó el desbroce de unas 30 hectáreas de tierra y, luego, el perfilado del terreno, particularmente en las áreas con más de un tres por ciento de inclinación, para proceder a la construcción civil y alcanzar la exactitud milimétrica en la disposición de mesas y paneles, con el propósito de aprovechar al máximo la radiación solar.

“El trabajo se realizó sin extraer la capa vegetal. Implicó un amplio movimiento de tierra para asegurar el drenaje del área. Ha sido fuerte pero gratificante a la vez, y no depende solo de los trabajadores de la Empresa Eléctrica, como inversionista principal, sino de la acción mancomunada de muchas entidades que asegurarán su puesta en marcha.

“Es fácil referir números, pero lograr la fundición manual de los 16 mil 380 pilarotes, la disposición y ensamble de las mil 638 mesas, y posterior instalación de los 42 mil 588 paneles solares, es una tarea titánica a la que hemos puesto nuestra total entrega”, comenta Jorge López Mesa, inversionista del parque.

El valor millonario o las mil 400 toneladas de cemento necesarias para la ejecución integral, son incomparables con “el efecto positivo que esta obra tecnológica, de ciencia, tendrá para los habitantes de Granma, y los cubanos en general, en correspondencia con el plan de incorporar sus megavatios al Sistema Electroenergético Nacional (SEN)”.

Aunque la fuerza laboral en un 78 por ciento es joven, el equipo técnico combina esta con la experiencia en faenas constructivas previas, como la edificación de las centrales fotovoltaicas en Bayamo, Niquero y Río Cauto.

“Ya poseemos la práctica, Granma tiene el aprendizaje de hacer estas obras, y estamos conscientes de lo que nos corresponde. La misión está dada y la cumpliremos” destaca Regis Fernández Marrero, director del proyecto por la Empresa Eléctrica, quien participó en el emplazamiento de los primeros tres parques de 4.4 MW de esta provincia. También asumió la rectoría de La Sabana, en la ciudad capital Bayamo, perteneciente a la primera etapa del plan nacional con inclusión de fuentes de energía renovable, que a fines de año debe tener sincronizados en la geografía cubana 55 de estos transformadores del calor de la lumbrera diurna en 21.8 MW de energía eléctrica.

SINERGIAS

Una sinergia singular da vida al jardín tecnológico compuesto por las estructuras fotovoltaicas, paneles solares, los siete inversores, equipos primario y secundario listos en contenedores, también los de servicio y almacén-oficina; una estación meteorológica, cisterna, fosa maura y tanque elevado, una garita de entrada y tres de vigilancia dispuestas en la extensión del cercado con 126 luminarias, dentro de un perímetro de mil 803 metros.

Más de 400 obreros de diferentes empresas y municipios de la provincia y otras vecinas dejan sus huellas de consagración en las 21.3 hectáreas, bajo los intensos rayos que serán convertidos en corriente eléctrica.

“Siguiendo la secuencia, iniciamos la fundición de pilarotes, posteriormente realizamos el hincado de 10 de estos para la colocación de cada mesa, cumpliendo la profundidad establecida para asegurar la inclinación y que, tanto los paneles solares superiores como inferiores reciban la luz solar directamente sin interferencias”, explica Luis Tamayo Reyes, representante del Ministerio de la Construcción.

“Avanzamos y lo hacemos con rigor, conscientes de la utilidad de este campo para los hogares y familias”.

Con precisión milimétrica están dispuestas las filas de mesas, para que los rayos solares incidan perpendicularmente, generen la máxima potencia, y garantizar la prevención del sombreado y la durabilidad estructural. Para ello, el trabajo de campo de los topógrafos ha sido cardinal.

El joven ingeniero en Hidrografía y Geodesia, Ismael Domínguez Pantoja, uno de los nueve integrantes de las comisiones de Geocuba, manifestó: “El replanteo de todos los objetos de obra por coordenadas se asumió con alta responsabilidad, porque es nuestra contribución al cumplimiento de la política energética del país”.

Por su parte, Ramón Gómez Flores, al frente de los cuatro topógrafos de la Empresa de Diseño e Ingeniería de Granma, enfatizó:

“El proyectista acepta un centímetro de diferencia en distancia entre las mesas modulares, pero no puede ser superior, porque sería imposible el montaje, tanto de estas como de los paneles. Nos ha sido de mucha utilidad el trabajo en los tres parques de Granma”.

También los choferes y operadores de los diferentes medios han desplegado faenas titánicas en el traslado de áridos, de cemento, de las estructuras para el montaje. Su ingenio y compromiso ha permitido solucionar roturas y la incorporación de los equipos a los frentes más necesarios.

El manzanillero Mario Figueredo Garrido, con 32 años como operador de retropala de Construcción y montaje Granma, ha sido puntual para “cumplir tareas como la excavación para la instalación de la cablería soterrada, y preparar a los más jóvenes, incluso hasta operar el trompo, porque la fuerza debe cooperar donde más se requiera”.

Miguel Ángel Anaya León, trabajador del puerto en Niquero, asevera la voluntad de aportar con su montacarga; mientras que el bayamés Rodolfo González Suárez ratifica “estar sobre

ruedas para trasladar personal, estructuras, paneles, la habilitación del combustible, responde al compromiso de terminar esta obra”.

Las mujeres han ungido con ternura las faenas que permitirán el aprovechamiento de la energía electromagnética transmitida por los fotones en Las Tapias. La técnico de nivel medio en Construcción Civil, Teresa Pérez Santiesteban, al frente de la supervisión por la principal empresa de contratación de mano de obra, valida la calidad de las acciones. “Nosotras también damos el paso al frente en este sector, porque amamos lo que hacemos. Nos sobreponemos a las circunstancias y permanecemos a pie de obra 12 horas diariamente, y las que se necesiten”.

Entre las cinco que allí laboran, la joven bayamesa de 20 años Darlin Tamayo Miranda es un ejemplo para la brigada. “Hago todas las funciones y, a pesar de mi juventud, me he integrado a este equipo, que es una familia, en la cual todas las manos asisten para ver el parque listo”. Con la guía de la experimentada ejecutora Elizabeth Agromayor Estrada, y un colectivo de 15 hombres, ellas afirman que junto a las mujeres, los hombres avanzan.

ENLACES

Las conexiones del cableado de corriente directa y media tensión se ejecutan con destreza. A cada inversor-transformador de tres mil125 kilowatts se enlazan 14 cajas concentradoras que reciben la energía procedente de 234 mesas o strings, con 26 paneles conectados en serie en cada una de estas.

“El contenedor primario se conecta a la línea de 33 mil volt (KV) del interruptor 4780 que alimenta a Manzanillo desde la subestación de 34 kv”, explica el ingeniero Albenis Falcón Martínez, de la Empresa Eléctrica en Manzanillo. “Es realmente importante cada segundo para lograr el propósito de la interconexión con el SEN, por ser un aporte más a la generación del país, y lo necesitamos para disminuir los apagones, sobre todo en el día”.

La quehacer constante anuncia la proximidad del cumplimiento del reto con el que Granma concretará cerca de 110 MW de energía limpia y, a su vez, Cuba cerrará los dos primeros años del plan con la conclusión de los 55 parques y una inyección de mil 200 MW de potencia, de los 92 que se prevé generen dos mil 12 MW al término de 2031.

“Gracias a la unión e integridad de su fuerza se avizora el éxito”, estima Ángel Sánchez Almeida, especialista de inversión de la Unidad Empresarial de Base Fuentes renovables de energía de la Eléctrica en Granma. Su potencia nominal será un incentivo más para mejorar el SEN. Así, la energía limpia extraída con esta tecnología china suplirá los combustibles fósiles y se convertirá en la electricidad, que necesitan el pueblo, las industrias y el desarrollo del país”.

Proezas como las que el sol alumbra en la explanada de El Piñal, en Manzanillo, son referentes de la voluntad de la Revolución de abrir esta puerta a la independencia energética. Allí, donde hombres y mujeres plantan girasoles tecnológicos recogerán luz para todo el pueblo.

La Demajagua