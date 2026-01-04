Somos testigos de una agresión al corazón de América Latina

Estamos siendo testigos de una agresión al corazón mismo de América Latina; Estados Unidos sigue viendo a la región y al Caribe como su patio trasero y esta es la mejor demostración, subrayó hoy Carlo Figueroa, presidente del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Sancti Spíritus, en alusión a los ataques de Washington contra Venezuela.

En un mensaje divulgado en la red social Facebook tras los bombardeos y el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, Figueroa precisó que es una obligación de la intelectualidad, de los creadores de bien, denunciar lo ocurrido porque hay que tener en cuenta que Latinoamérica fue declarada hace muchos años como zona de paz.

Eso significa una responsabilidad histórica, aseveró, y aclaró que este hecho lacera la cultura, las esencias del continente entero y puede generar consecuencias insospechadas.

Insistió en que las alertas son claras, pues hoy es Venezuela, pero mañana pueden ser Colombia, México, Cuba; lo vivido en las últimas horas en la República Bolivariana puede entrañar otros riesgos históricos de los que ya hay experiencia, no podemos convertir América Latina en otra Gaza, en Siria, destacó.

Desde la propia plataforma, Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de esa organización política en esta región central, reiteró que la dignidad no se negocia y apuntó que en Sancti Spíritus continúan los mensajes de respaldo frente a la agresión imperial.

Nuestra zona de paz está siendo violentamente agredida, este acto de terrorismo de Estado atenta contra el valiente pueblo suramericano y contra toda Nuestra América; ¡No podemos quedarnos en silencio! ¡Alzamos la voz por la soberanía de nuestros pueblos!, puntualizó la dirigente.

Tras conocerse de los ataques en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, maestros, profesionales de la Salud, jubilados, instituciones educativas y culturales y representantes de otras ramas en la demarcación manifestaron su apoyo al gobierno legítimo de Maduro.

A través de un reporte del periódico Escambray digital, se conoció que actualmente 381 colaboradores espirituanos del sector sanitario prestan sus servicios en Venezuela, los cuales se encuentran protegidos junto al resto de los cooperantes cubanos, según confirmó José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba.

Cubadebate