Mariela Parra, porcicultora: “Me gusta lo que hago”

Para llegar a su centro de trabajo, Mariela Parra debe levantarse temprano y viajar durante más o menos hora y media en un quitrín por un camino rural.

Al finalizar la jornada laboral desanda el polvoriento vial en época de sequía y fangoso cuando llueve, en el mencionado vehículo tirado por caballo, conducido por su esposo, Orlando Mena.

En el barrio Entronque de Bueycito, perteneciente al municipio de Bayamo, reside esta mujer, trabajadora del Centro Multiplicador de la Empresa Porcina de Granma (Porceg), enclavado en Valenzuela, Buey Arriba, provincia Granma.

Desde su graduación, en 2006, como Médica Veterinaria, se desempeña en la instalación, dedicada a la crianza de cochinatas que al alcanzar, como mínimo, 85 kilogramos de peso, se entregan a entidades de Porceg y a productores independientes que las convierten en reproductoras.

Con tantos años de entrega en esa entidad, confiesa que le afectó su estado de ánimo la disminución de la producción como efecto de la COVID-19 y los daños que provoca el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

Pese a las adversidades continuó en su puesto, confiada en que más temprano que tarde el Centro Multiplicador de Valenzuela reverdecería laureles.

Su compañero en la vida, con quien tiene una niña de 10 años y un varón menor de uno, también lo es en el centro de trabajo, donde es operario y al igual que ella no abandonó el puesto.

Con el apoyo del Grupo Empresarial de Producción y Comercialización Porcina a Porceg y el esfuerzo de los trabajadores el proceso de recuperación está en marcha.

Por rotura de la estación eléctrica que lo abastece, el Centro Multiplicador afronta problemas en cuanto a disponibilidad de agua, imprescindible en la alimentación de cerdas e higienización de los corrales.

Como alternativa bombean, de un río cercano, con una turbina alimentada con combustible Diésel, acopian el líquido y luego lo trasladan hasta su destino en vasijas colocadas en vagones de construcción.

No obstante ese inconveniente, este año hemos entregado 418 cochinatas, refiere Mariela.

A la pregunta -¿le han hecho ofertas de trabajo atractivas en cuanto a cercanía de su hogar y remuneración? Responde -sí, más de una, y sonríe.

-Sin embargo, continúa aquí.

-Porque me siento bien, mis compañeros son maravillosos y me gusta lo que hago, controlar la alimentación de las cochinatas, su estado de salud, verlas jugar y crecer hasta el momento de entregarlas para ser convertidas en reproductoras.

