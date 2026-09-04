Irán anuncia ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y EAU

El Ejército iraní anunció hoy ataques con misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, en respuesta a las recientes operaciones de Washington contra territorio iraní.

Según un comunicado militar, misiles y drones iraníes atacaron sistemas de comunicaciones por satélite, depósitos de equipos y hangares de aeronaves en la base aérea Ahmad al-Jaber, en Kuwait.

La fuente castrense precisó que la operación causó daños en sistemas de comunicaciones y hangares dentro de la instalación.

Asimismo, señaló que sus fuerzas atacaron con misiles y drones posiciones de tropas estadounidenses y sistemas de radar en la base aérea Al-Minhad, en Emiratos Árabes Unidos.

Horas antes, Kuwait informó que sus defensas aéreas interceptaron nuevos ataques iraníes con misiles y drones, por segundo día consecutivo.

La actual escalada se produce tras la reanudación de los ataques estadounidenses contra objetivos en Irán, que provocaron nuevas operaciones de represalia de Teherán contra instalaciones estadounidenses en varios países de la región.

El conflicto comenzó el 28 de febrero de 2026 con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, que respondió con operaciones contra objetivos estadounidenses e israelíes en la región.

En junio, Washington y Teherán alcanzaron un memorando de entendimiento destinado a poner fin a las hostilidades y restablecer la navegación comercial por el estrecho de Ormuz, pero el acuerdo se debilitó posteriormente en medio de desacuerdos sobre su aplicación.

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