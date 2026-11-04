Cuba y China afianzan lazos académicos con libro sobre diplomacia

La presentación del libro China en la Nueva Era (2017-2024): Diplomacia y Relaciones Internacionales reunió hoy en La Habana a diplomáticos, académicos e investigadores de Cuba y China, para profundizar en la política exterior de la nación asiática.

Durante el acto, organizado conjuntamente por la Embajada de China en Cuba y el Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), el embajador chino, Hua Xin, afirmó que el concepto de comunidad de futuro compartido para la humanidad constituye el núcleo del pensamiento diplomático del presidente Xi Jinping y una de las claves para comprender la proyección internacional de Beijing en la nueva era.

El diplomático señaló que, a partir de esa visión, China ha promovido iniciativas orientadas al desarrollo, la seguridad, la civilización y la gobernanza globales, procesos en los que Cuba ha participado activamente como un socio confiable.

Asimismo, destacó que la reciente V Sesión Plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China ratificó la importancia de fortalecer la disciplina y el liderazgo partidista en medio de las transformaciones económicas y sociales que atraviesa el país asiático.

Por su parte, el director del CIPI, José Ramón Cabañas, calificó la publicación como el resultado de años de investigación colectiva y afirmó que contribuye a consolidar a la institución entre los principales centros latinoamericanos dedicados al estudio de China.

También agradeció el respaldo del Gobierno y el pueblo chinos a Cuba, especialmente el apoyo constante de Beijing en los foros internacionales contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Cabañas consideró que las transformaciones que vive China y las propuestas impulsadas por su liderazgo demandan un esfuerzo permanente de análisis e investigación.

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En ese sentido, llamó a fortalecer los intercambios académicos, la formación de nuevas generaciones de especialistas y la articulación entre el pensamiento de soberanía y autodeterminación legado por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y las propuestas promovidas por el presidente Xi Jinping.

La directora general de RUTH Casa Editorial, Saray Álvarez, destacó que la obra, coordinada por Eduardo Regalado y elaborada por más de 40 especialistas, aporta herramientas para comprender la política exterior china y su impacto en las relaciones internacionales contemporáneas.

Según explicó, los cuatro volúmenes forman parte de una línea editorial desarrollada durante más de una década en temas de diplomacia y relaciones internacionales, y constituyen el cuarto proyecto dedicado específicamente a los estudios sobre China realizado junto al CIPI.

Durante la actividad, el embajador Hua Xin informó además sobre la próxima conclusión de la misión en Cuba del ministro consejero Zhang Buxin, a quien agradeció su contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales durante los últimos cuatro años.

Asimismo, presentó al diplomático Li Jianying, quien asumirá como nuevo segundo jefe de misión de la Embajada de China en La Habana y se convertirá en el primer funcionario de esa representación con rango de ministro, con la responsabilidad de dar continuidad al fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

Radio Bayamo