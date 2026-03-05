Trump pierde aliados de MAGA por guerra contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al parecer pierde aliados entre importantes figuras de su movimiento conservador MAGA (Make America Great Again) tras decidir el camino de la guerra con Irán.

Ser conservador, simpatizante de Trump o parte del movimiento MAGA no significa aceptar otra guerra en Medio Oriente, expresó la presentadora Megyn Kelly, en un video replicado por CNN.

No esa la guerra de Estados Unidos, señaló por su parte el comentarista político, expresentador de Fox News Tucker Carlson.

“Por eso estamos viendo esta gestión descabellada e histérica por purgar a cualquiera del movimiento conservador o de MAGA, como quieran llamarlo, que haya dudado de la sensatez de esta guerra”, subrayó en un video acompañado por un mensaje en sus redes sociales: Un espíritu demoníaco se ha desatado”. Esto es, sin dudas, “Estados Unidos Último”, esto es la misma barbaridad que ya hemos visto, dijo la excongresista Marjorie Taylor Greene, al parafrasear el slogan Estados Unidos Primero, promovido por Trump y que impulsa a MAGA.

¿Qué está pasando con el hombre que yo apoyé, que tú apoyaste, al que denunció lo ocurrido en Iraq?, se preguntó quien fuera una de las más fieles y fuertes defensoras de Trump en el Congreso de Estados Unidos.

El comediante y podcaster David Smith, que respaldó a Trump en 2024, pero ahora afirma que “fue un mal cálculo”, pidió un juicio político al mandatario en junio del pasado año tras los ataques a los que se sumó junto a Israel contra tres instalaciones nucleares de Irán.

Smith declaró entonces: «Lo apoyé el año pasado. Me disculpo por hacerlo. Fue un mal cálculo. En ese momento me pareció acertado. Debería ser destituido».

Criticó el apoyo de Trump a los ataques militares de Israel y opinó que el presidente había abandonado sus promesas previas de poner fin a las guerras. «Trump va a perder su coalición por esto», anticipó. «Muchos de nosotros simplemente no vamos a estar de acuerdo con esto».

En marzo de 2025, el comediante también advirtió que «si Donald Trump realmente lanza una guerra contra Irán, no solo no la apoyaré, sino que me disculparé el resto de mi vida por haber votado por él».

En estos momentos Smith dice que Trump “se lo ha buscado. Es como si esto fuera el final” y sostiene que la actual situación podría afectar a los republicanos en las elecciones de medio término de noviembre e incluso las presidenciales de 2028.

“Espero que los republicanos pierdan las intermedias de este año. Tiene que pasar. Hay que destruirlos y nadie de esta administración merece apoyo en 2028”, dijo.

Trump ordenó la ejecución de la Operación Furia Épica, pese a que estaba sobre la mesa la bandera de la diplomacia y la posibilidad de un tentativo acuerdo entre Washington y Teherán. Hubo tres rondas de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, la última finalizó la semana pasada en Ginebra.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959