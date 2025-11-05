Cuba agradece ayuda recibida tras el Huracán Melissa

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció hoy la ayuda recibida por su país tras el paso del devastador huracán Melissa por las provincias orientales de la isla.

El titular de exteriores cubano en su cuenta de la red social X reconoció a todos los gobiernos, agencias, oficinas y programas de Naciones Unidas que han tendido la ayuda.

En la misma publicación, Rodríguez, también agradeció a “organizaciones no gubernamentales; movimientos de solidaridad y cubanos residentes en el exterior, que han enviado o preparan para enviar múltiples donaciones para los damnificados en el oriente de #Cuba, tras el paso del huracán #Melissa”.

El fenómeno meteorológico tocó tierra cubana el día 29 de octubre con categoría 3, de gran intensidad. Su paso dejó grandes secuelas que aún se cuantifican.

El país decretó la etapa de recuperación en las provincias de Las Tunas, Guantánamo, Holguín, Santiago de Cuba y Granma, esta última con los municipios de Cauto Cristo y Río Cauto donde persiste situación más complicada.

El canciller cubano al agradecer la ayuda, finalizó en su post, “apreciamos su solidaridad y profundo humanismo en este difícil momento que enfrenta parte de nuestro pueblo”.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959