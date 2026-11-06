Hoy es el Día mundial del saxofón

El 6 de noviembre se celebra el Día nundial del saxofón, una fecha emblemática para recordar el natalicio del creador del saxofón Adolphe Sax, un músico y fabricante de instrumentos belga que popularizó uno de los movimientos musicales más difundidos en todo el mundo como lo es el jazz.

ALGUNOS ACORDES PARA ADOLFO SAX

Luis Francisco Bonet Tamayo: saxofonista,arreglista, compositor, orquestador e instrumentista.

Empeñado en la forja de nuevos talentos y fórmulas estéticas musicales acordes con la actualidad, suele verse al inquieto Bonet, director de Yakaré y amante de Benny Moré, a quien inmortaliza cada año con un concierto en su honor.

LOCA PASIÓN

Nací el 4 de octubre de 1952, en Bayamo, mi vida estudiantil

transcurrió entre bandas rítmicas y grupos musicales del Palacio de pioneros, después ingresé como saxofonista en el grupo de aficionados Los Sputnik, con el que participé en varios festivales nacionales.

“Profesionalmente inicié mi carrera artística, el 24 de febrero de 1967, como tumbador y luego saxofonista en la orquesta Hatuey, dirigida por mi padre, hasta incorporarme al

Servicio Militar General, que me facilitó la entrada a la Banda del Ejército Oriental.

“Por aquel tiempo, cursé estudios musicales en La Habana, con importantes profesores, entre ellos Carlos Averoff, hasta alcanzar el Nivel Medio, participé en importantes desfiles, actos de ceremonia militar, me categorizaron como primer saxofonista y, posteriormente, director de la orquesta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

“Al concluir la referida etapa militar, tuve varias propuestas de

Trabajo : con Pacho Alonso, en la orquesta de Música Moderna de Oriente; con Los Taínos, de Santiago de Cuba… pero retorné a mi

ciudad para trabajar en el Combo Agüero y después en Los Armónicos, agrupación de la cual fui líder.

CÓMO FUE…

En 1977 se creó la Orquesta de Variedades para ofrecer conciertos

en Granma y en otras regiones del país, integrada por destacados músicos, cuyo mandato también asumí, en esa ocasión, acompañé a figuras de la talla de Rosita Fornés, Héctor Téllez, Omara Portuondo, Elena Burque, Mundito González, Lino Borges, Pío Leyva…Pasaron tres años y por iniciativa propia fundé el Grupo Yakaré.

Durante 10 años fui asesor técnico del Grupo musical del Ministerio del Interior en Granma, impartí clases de la especialidad y asesoramiento técnico a músicos aficionados de Cauto Cristo, muchos de ellos incorporados como profesionales en distintas agrupaciones del país.

DE MI CORAZÓN AL MUNDO

“Así titulé mi primer demo en solitario, con 13 temas instrumentales del cancionero cubano y extranjero, tomando el bolero, la balada y el bossa nova, como base armónica.

“Entre los temas del álbum se encuentran Mi mejor canción, de

Adolfo Guzmán; Solamente una vez, de Agustín Lara; Mañana de carnaval, La chica de la valija, de Fausto Papetti; Sabor a mí, de Álvaro Carrillo, y Tus cosas lindas, del Comandante Juan Almeida, cuyos arreglos musicales corresponden a mi autoría”.

BONITO Y SABROSO

La impronta de este creador resultó notable en los festivales nacionales Bienal espirituana y Juan Arrondo, Boleros de Oro, en programas de la Televisión nacional, como Llegó la música cubana, Sin límite, Perfiles, Suena bonito…

Por su prestigio y reconocimiento mereció, además, las medallas Raúl Gómez García, Del Esfuerzo, la Victoria, el Sello Laureado por el Sindicato de la Cultura y su nominación como presidente del jurado en el Festival Emiliano Salvador, de Puerto Padre.

Enriquecen su obra las audiciones de la región oriental para el programa televisivo Sonando en Cuba y, como si fuera poco, dirige el grupo campesino Raíces cubanas, el cuarteto de saxofones Bayamo MN, atiende las exigencias de su club de seguidores y el programa habitual Domingo con Yakaré, de la emisora provincial CMKX Radio Bayamo.

HOY, COMO AYER

Así transcurre la vida de Bonet Tamayo, discípulo de Antoine Joseph (Adolphe) Sax, creador del saxofón, aquel belga que murió en 1894, sin llegar a ver la fama de su creación.

Sirva el presente trabajo como reconocimiento a los virtuosos de esta herramienta musical.

La Demajagua