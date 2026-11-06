Concluye Ejercicio estratégico Moncada 2026 este viernes Día Nacional de la Defensa

Tras la celebración durante dos jornadas del Ejercicio estratégico Moncada 2026, la provincia de Granma realizará, este viernes, el Día Nacional de la Defensa.

Yudelkis Ortiz Barceló, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, destacó en su perfil de las redes sociales, el cumplimiento de los objetivos previstos para el desarrollo de preparación y que se continuará trabajando en el completamiento de las brigadas de producción y defensa.

También, en el fortalecimiento de la autonomía en las zonas de defensa y en promover una mayor participación popular, con especial atención al movimiento Mi barrio por la Patria, así como en completar y preparar los Destacamentos de respuesta rápida, sobre todo en las áreas residenciales.

Mientras, anunciaba que este viernes, 6 de noviembre, será el Día Nacional de la Defensa, como en todo el país, en el que: ¨ seguiremos preparándonos para cumplir con el más sagrado deber de un revolucionario¨.

Durante la segunda jornada del cinco de noviembre, en el Moncada 2026 en Granma, continuaron las acciones concebidas en el Ejercicio Estratégico.

En unidades de la Región Militar de este territorio, se realizaron entrenamientos combinados de las tropas regulares, con el propósito de elevar su preparación y cohesión.

Entre los ejercicios efectuados figuraron empleo de los explosivos, la obstaculización ingeniera con minas de diferentes tipos, la exploración de los objetivos del enemigo y otras actividades de la preparación en campaña de las tropas.

Igualmente, se acometieron ejercicios con tiro y empleo de calibre de combate, en el Centro de estudio del municipio de Jiguaní.

Las acciones que se ejecutaron tuvieron encaminadas a elevar la preparación y cohesión del personal, para enfrentar cualquiera de las variantes de agresión del enemigo a nuestro país.

La Demajagua