Concluye Ejercicio estratégico Moncada 2026 este viernes Día Nacional de la Defensa

Tras la celebración durante dos jornadas del Ejercicio estratégico Moncada 2026, la provincia de Granma realizará, este viernes, el Día Nacional de la Defensa.

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Yudelkis Ortiz Barceló, presidenta del Consejo de Defensa  Provincial,  destacó en su perfil  de las redes sociales,  el  cumplimiento de  los objetivos previstos para el desarrollo  de preparación  y que se  continuará  trabajando en el completamiento de  las brigadas de producción y defensa.

También, en  el fortalecimiento de  la autonomía en las zonas de defensa  y en  promover una mayor  participación popular, con especial atención al movimiento  Mi barrio por la Patria, así como en completar y preparar los Destacamentos de respuesta rápida, sobre todo  en las áreas residenciales.

Mientras, anunciaba que  este viernes,  6 de noviembre,  será el Día Nacional de la Defensa,  como en  todo el país, en el que: ¨ seguiremos  preparándonos para cumplir con el más sagrado deber de un  revolucionario¨.

Durante la segunda jornada del  cinco de noviembre,  en el  Moncada 2026 en  Granma, continuaron las acciones concebidas en el Ejercicio Estratégico.

En unidades de la Región Militar de este territorio, se realizaron entrenamientos combinados de las tropas regulares, con el propósito  de elevar su preparación y cohesión.

Entre los ejercicios efectuados figuraron empleo de los explosivos, la obstaculización ingeniera con minas de diferentes tipos, la exploración de los objetivos del enemigo y otras actividades de la preparación en campaña de las tropas.

Igualmente,  se acometieron ejercicios con tiro y  empleo de calibre de combate, en el Centro de estudio del municipio de Jiguaní.

Las acciones que se ejecutaron  tuvieron encaminadas a elevar la preparación y cohesión del personal,  para enfrentar cualquiera de las variantes de agresión del enemigo a nuestro país.

La Demajagua

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