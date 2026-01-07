Cerró Caimito 2025 sin mortalidad infantil

El municipio de Caimito concluyó 2025 como el único municipio de la provincia de Artemisa sin reportar fallecimientos infantiles, mientras que Artemisa, la cabecera municipal, alcanzó una tasa de 3,7 por cada mil nacidos vivos, y Alquízar de 6,6, informó Yanelis Amador Borrego, directora provincial de Salud Pública.

La funcionaria explicó al periódico El Artemiseño que, aunque la provincia cerró por debajo de la tasa nacional, no se cumplió el propósito de llegar 6,9 por cada mil nacidos vivos. El indicador se situó en 9,0, superior al 5,9 del año anterior.

Durante el período se registraron 3 mil 440 nacimientos, 118 menos que en 2024, y 31 fallecidos, 10 más que en el año precedente. De ellos, 16 ocurrieron en hospitales fuera de la provincia y cuatro correspondieron a territorios sin atención del Programa de Atención Materno Infantil.

Mariel, con una tasa de 7,1, se ubicó también por debajo de la media provincial, aunque no cumplió el indicador. El resto de los municipios reportaron cifras más elevadas, con incremento del bajo peso al nacer respecto al año anterior.

Amador Borrego destacó que se logró cero mortalidad materna en los 11 municipios y se cumplieron indicadores como la tasa de mortalidad preescolar, de 2,4 por cada 10 mil habitantes, y la escolar, de 1,5.

Entre los hechos relevantes del año se incluyó el nacimiento de trillizos en el hospital Comandante Ciro Redondo García, de la ciudad cabecera, considerado un acontecimiento para el Programa de Atención Materno Infantil.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.