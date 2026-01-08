Convocan en Italia a marcha contra la agresión de EEUU a Venezuela

Fuerzas políticas y sociales de Italia anunciaron una nueva manifestación nacional contra el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela, y por la liberación del presidente, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, indica hoy un comunicado.

En una convocatoria conjunta se señala que la marcha se realizará el próximo sábado, 10 de enero, y recorrerá las calles del centro de Roma, desde la Plaza del Esquilino hasta la sede de la embajada norteamericana en esta capital.

Entre las organizaciones que lanzaron esta iniciativa se encuentran los partidos Poder al Pueblo, Patria Socialista y Red de los Comunistas; las organizaciones juveniles Cambiare Rotta, Oposición Estudiantil de Alternativa (OSA), el Pacto Histórico de Italia y la Plataforma Progresista Latinoamericana.

“¡Manos fuera de la República Bolivariana de Venezuela!, ¡Alto al imperialismo estadounidense y al sionismo!, y ¡Libertad para Nicolás Maduro y Cilia Flores!” son las consignas de este llamado al que también se sumaron las organizaciones sociales ARCI y CRED, el Movimiento Estudiantil Palestino y la Asociación La Villetta per Cuba, entre otras.

“Salimos a las calles para manifestar nuestra solidaridad internacionalista con Venezuela”, para denunciar a los gobiernos que apoyan la agresión contra esa nación, contra el imperialismo estadounidense y el resurgimiento colonialista de la Doctrina Monroe en América Latina, expresa el documento.

“Expresamos nuestra solidaridad y cercanía con el pueblo chavista y el proceso revolucionario bolivariano” y “condenamos el terrorismo de Estado estadounidense, que golpeó a ese país y secuestró al presidente legítimo Nicolás Maduro y a Cilia Flores”, añade el texto. El pasado 5 de enero, durante una demostración masiva efectuada en esta capital, los manifestantes señalaron la importancia de extender las protestas contra el ataque imperialista norteamericano a la nación bolivariana, violatorio del derecho internacional.

Fueron miles los manifestantes que se congregaron hasta altas horas de la noche del lunes último en la Plaza Barberini, ubicada en el corazón de Roma, muy próxima a la sede de la embajada estadounidense, que se mantiene fuertemente protegida por fuerzas de seguridad.

“Condenamos firmemente la extensión de la guerra como herramienta de resolución de conflictos entre Estados y la enésima y gravísima escalada bélica producida por el ataque militar del gobierno Trump contra la República de Venezuela y el secuestro de su presidente”, reafirmaron en una proclama leída durante la concentración.

Desde el sábado último iniciaron las protestas en este país contra esa agresión, Durante el pasado fin de semana, con marchas en importantes ciudades como Roma, Milán, Bolonia, Nápoles, Turín, así como también en Rímini, Cuneo, Salerno, Savona, Imperia y Empoli, en las que participaron miles de personas.

