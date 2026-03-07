Cuba mantiene atención constante a connacionales en Medio Oriente

Cuba mantiene hoy un activo seguimiento y comunicación con sus connacionales en el Medio Oriente, tras la situación creada en esa región como resultado de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Bruno Rodríguez, confirmó en X que las misiones diplomáticas mantienen el contacto permanente con los cubanos residentes en Irán, Israel, Líbano, Siria, Jordania, Kuwait, Barein, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudita y Catar.

Asimismo, la Cancillería extiende esta atención a los familiares y allegados en Cuba que han mostrado interés por la situación.

El jefe de la diplomacia cubana dijo además en el mensaje de este sábado que su país ratifica “el compromiso invariable de brindar la debida asistencia consular a los cubanos en el exterior”.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959