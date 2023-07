Arlenis se proclama reina absoluta del ciclismo de ruta en los Centroamericanos 2023

La ciclista granmense Arlenis Sierra Cañadilla ganó hoy la prueba reina de la “carretera” y sumó este título al de la contrarreloj individual, para proclamarse monarca absoluta del ciclismo de ruta en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Sierra Cañadilla recorrió el Circuito Comalapa – Usulután (Ave. Jerusalen) de 108 kilómetros en 2:52:13 horas y relegó sobre la meta a la venezolana Lilibeth Chacón y a la guatemalteca Jazmín Soto (corrió bajo la bandera del Centro Caribe Sports), quienes terminaron con el mismo tiempo que la manzanillera y se repartieron la plata y el bronce, en ese orden.

Arlenis –que aportó la cuarta presea de oro y la décima en el total para la delegación de Granma- ofreció detalles sobre la estrategia usada por sus rivales para neutralizarla y que hicieron que la carrera fuera compleja.

“México y Colombia me hicieron un equipo ahí un poco difícil. Ya a mitad de carrera tenían a mis compañeras cansadas (…); pero bueno me tocó defenderme y confiar en Dios, que le pedí mucho que no me dejara sola”, explicó en declaraciones la prensa.

La mejor rutera de América –según el ranking de la UCI en esta temporada- dijo que se sintió bastante cansada desde que salió a competir y reveló que desde hace tres días atraviesa por un estado gripal.

“Pero bueno ya era la última prueba y tenía que tratar de responder sí o sí”, concretó.

Asimismo, sobre el “doblete” conseguido en estos Juegos Sierra manifestó que la contrarreloj le parecía menos difícil que la ruta, porque esta última prueba “sabía que podía quedarme sola al final de carrera y eso es un poco complicado”.

“La ruta es difícil porque –si es plana no pasa nada-, cuando hay subidas te atacan de una en una y respondes a todas y llega un momento que revientas, no me sentía tampoco en condiciones de atacar e irme sola porque no tenía fuerzas, la verdad”, refirió.

Finamente envió a Cuba “muchos saludos y gracias por el apoyo”.

Arlenis ganó el miércoles la medalla de oro en la contrarreloj individual con tiempo de 27:10.16 minutos, por delante de la colombiana Diana Peñuela (28:14.77) y Caitlin Cinyers (28.35.24), de Bermudas, en ese orden.

Ahora Granma acumula 10 medallas (4-2-4) en San Salvador 2023.