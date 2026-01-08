Condenan en Bangladesh agresión de EEUU contra Venezuela

El Grupo de Estudio Global Farmy para Cuba y la Campaña de Solidaridad Tricontinental con Venezuela protestaron de manera enérgica contra el ataque a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

También expresaron sus más sentidas condolencias por la muerte de los guardias cubanos que sacrificaron su vida para salvar al presidente Nicolás Maduro en Caracas.

«Las vidas de esos valientes camaradas revolucionarios ocuparán un lugar destacado en la historia contemporánea», señalaron ambas organizaciones en una declaración conjunta.

De igual modo, ratificaron su sincera solidaridad con el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Los grupos bangladesís señalaron que se encuentran movilizados en apoyo a Venezuela.

«Continuamos organizando manifestaciones de campesinos en Barisal y, simultáneamente, protestas a nivel nacional contra el ataque de Estados Unidos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, organizadas por diversos partidos políticos de izquierda» agregaron.

Mencionaron, asimismo, la organización de una reunión con motivo del aniversario 67 del Triunfo de la Revolución Cubana en la oficina del consulado de Cuba en Dacca, Bangladesh.

A propósito de la ocasión, el poeta y escritor Abu Taher Bokul recitó un poema escrito por M. Jahangir Khan, presidente del Grupo de Estudio Global Farmy para Cuba.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959