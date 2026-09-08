Concluye Cauto Cristo varias obras constructivas de impacto social

El consultorio médico de Tranquera figura entre las obras concluidas esta semana, como parte de la recuperación de edificaciones dañadas con el paso del huracán Melissa, preció Osner Pompa León, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular.

La recuperación de instituciones incluye la apertura del curso escolar en la localidad de El Salvial, tras la reposición de su cubierta. Esta escuela abrió sus puertas con un techo de zinc, en sustitución de canalones de fibrocemento y constituye otra de las acciones previstas para mejorar la calidad de las prestaciones.

” También concluimos la escuela del barrio Pueblo Nuevo, perteneciente al consejo popular Jardín – Papi Lastre. Pero a ello, en la ejecución del presupuesto también sumamos la terminación de un subsidio para una familia del poblado principal de aquí de Cauto Cristo y la rehabilitación del Combinado deportivo Ángel Fernández”, destacó el dirigente.

Estas acciones demuestran las capacidades de respuesta del gobierno ante necesidades populares, aún en medio de la compleja situación económica que atraviesa el país.

Las prioridades económicas destinadas a favorecer programas sociales, demuestra que el principal objetivo del Estado cubano es mantener y enaltecer las principales conquistas de la Revolución.

Radio Bayamo