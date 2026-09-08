Arrancó campaña tabacalera en Granma

La campaña tabacalera granmense 2026-2027 arrancó, este viernes, con la riega de semillas, en canteros, de la finca del labriego Daniel Hernández Arias, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios Pedro Pompa, de Bayamo.

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La actividad es el primer eslabón, previo al trasplante  y siembra  de las posturas,   que se extenderá al resto de los agricultores y bases productivas,  a partir de octubre,  en  las áreas con vocación para el cultivo por  el territorio, de donde sale la materia prima,  destinada a la elaboración de tabaco torcido de consumo nacional y exportación.

De la calidad de los semilleros  dependerá obtener   posturas robustas por lo que es decisiva  una buena  germinación  y el cuidado  esmerado,  con las atenciones culturales  que  garanticen  resultados óptimos,  en un cultivo muy exigente desde  época temprana.

Cada cosecha  constituye un reto productivo  que  posibilita  incorporar nuevas experiencias,  buenas prácticas   y elevar los rendimientos  por hectárea.

Walfrido Carbonell de la Cruz, director  agrícola de la Empresa  de acopio y beneficio del torcido de  tabaco Granma, declaró a la prensa, que este año pretenden  continuar creciendo  y llegar a 400 hectáreas, a plantar por las cooperativas campesinas.

Carbonell de la Cruz consideró que la entidad encamina  el trabajo para recuperar la producción,  con rendimientos superiores a  una  tonelada por hectárea, asignatura pendiente  de  los agricultores  que tienen  este compromiso en la  cosecha 2026-2027.

Mientras, con su clima privilegiado y suelo fértil, Granma continúa proyectándose,  entre las principales productoras del oriente cubano, con hojas de alta calidad para la elaboración de habanos y entrega de materia prima a la industria cigarrera.

La Demajagua

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