Arrancó campaña tabacalera en Granma

La campaña tabacalera granmense 2026-2027 arrancó, este viernes, con la riega de semillas, en canteros, de la finca del labriego Daniel Hernández Arias, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios Pedro Pompa, de Bayamo.

La actividad es el primer eslabón, previo al trasplante y siembra de las posturas, que se extenderá al resto de los agricultores y bases productivas, a partir de octubre, en las áreas con vocación para el cultivo por el territorio, de donde sale la materia prima, destinada a la elaboración de tabaco torcido de consumo nacional y exportación.

De la calidad de los semilleros dependerá obtener posturas robustas por lo que es decisiva una buena germinación y el cuidado esmerado, con las atenciones culturales que garanticen resultados óptimos, en un cultivo muy exigente desde época temprana.

Cada cosecha constituye un reto productivo que posibilita incorporar nuevas experiencias, buenas prácticas y elevar los rendimientos por hectárea.

Walfrido Carbonell de la Cruz, director agrícola de la Empresa de acopio y beneficio del torcido de tabaco Granma, declaró a la prensa, que este año pretenden continuar creciendo y llegar a 400 hectáreas, a plantar por las cooperativas campesinas.

Carbonell de la Cruz consideró que la entidad encamina el trabajo para recuperar la producción, con rendimientos superiores a una tonelada por hectárea, asignatura pendiente de los agricultores que tienen este compromiso en la cosecha 2026-2027.

Mientras, con su clima privilegiado y suelo fértil, Granma continúa proyectándose, entre las principales productoras del oriente cubano, con hojas de alta calidad para la elaboración de habanos y entrega de materia prima a la industria cigarrera.

La Demajagua