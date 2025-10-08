Cubanos invictos dominan en Liga de Luchas “Simón Bolívar” de Caracas

Foto: Roberto Morejón Tres luchadores cubanos se mantienen invictos y encabezan sus divisiones tras la primera fase de la Liga Internacional de Luchas “Simón Bolívar” en Caracas, donde completaron cinco victorias consecutivas. El trío lo conforman los medallistas panamericanos júnior Darrell Lee (plata en 125 kg libre), Joenni Gómez (bronce en 77 kg grecorromana) y […]

Tres luchadores cubanos se mantienen invictos y encabezan sus divisiones tras la primera fase de la Liga Internacional de Luchas “Simón Bolívar” en Caracas, donde completaron cinco victorias consecutivas.

El trío lo conforman los medallistas panamericanos júnior Darrell Lee (plata en 125 kg libre), Joenni Gómez (bronce en 77 kg grecorromana) y Brenda Sterling (68 kg libre). La delegación de Cuba, que compite bajo el nombre ‘Mambises’, participa con una nómina de 16 atletas de primer nivel.

El evento, que reúne a equipos de seis países, se desarrolla en tres etapas durante octubre bajo un formato de todos contra todos. Las jornadas de competencia los fines de semana se complementan con sesiones de entrenamiento entre semana, culminando con una gala final para los cuatro mejores de cada categoría.

Cheila Aguilera Riquenes