Tiradores cubanos aseguran 16 plazas para Juegos Centrocaribeños 2026

Foto: Tomada de Facebook

La selección cubana de tiro deportivo obtuvo 16 clasificaciones para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, durante el torneo clasificatorio regional celebrado en El Salvador.

La delegación antillana logró ocho cupos en rifle, distribuidos equitativamente entre mujeres y hombres, y otros ocho en pistola, con igual distribución por género.

La jornada de clausura destacó por el dominio cubano en la prueba de pistola de tiro rápido a 25 metros. El oro fue para Jorge Grau, quien registró 20 puntos, mientras que la plata correspondió a su compatriota Jorge Félix Álvarez con 18 unidades. El bronce fue para el guatemalteco José Campos (16).

Completando el éxito en esta modalidad, el equipo cubano se alzó con el título por equipos, superando a las representaciones de El Salvador y Panamá.

Estas plazas se suman a las cuatro ya obtenidas en la modalidad de skeet, consolidando una amplia representación cubana para la cita centrocaribeña del próximo año.

Cheila Aguilera Riquenes