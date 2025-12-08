Peloteros del Colina al borde de su cuarta corona en ligas azucareras

Con tres victorias en igual cantidad de partidos, los peloteros que representan a la Empresa Agroindustrial Arquímides Colina, de Mabay (Bayamo) se pusieron a un triunfo de alcanzar el título en la 43 Liga Azucarera de Béisbol (LAB).

El equipo que dirige el ex pelotero Damián Batista venció el fin de semana a su similar de Ciudad Caracas (Cienfuegos) con pizarras de 8-5, 8-7 (en 10 entradas) y 13-8.

En los tres juegos, celebrados en el estadio Reinaldo Delgado, de Santa Isabel de Las Lajas, fue clave el aporte del lanzador Liván Suárez, quien abrió el primero y triunfó, luego relevó el segundo y también se llevó la victoria, y volvió a actuar en el tercero como apagafuegos para anotarse el salvamento.

Ese último partido, el éxito correspondió al abridor Yulier González, que trabajó siete entradas.

Los serpentineros perdedores por los anfitriones, por ese orden, fueron Yasmani Insua, Leorisbel Sánchez -ambos muy conocidos de series nacionales- y Raúl Reyes.

“Tenemos gran parte del camino recorrido, pero todavía la tarea no ha terminado, sabemos que estamos jugando ante un gran equipo y queremos que no exista exceso de confianza”, expresó Damián Batista a La Demajagua digital.

Los granmenses jugarán como locales el viernes en el terreno Graciliano Ramírez, de Mabay, que seguramente se colmará para ver la posible coronación de sus jugadores.

Si no hubiera decisión, entonces se jugaría el sábado en la mañana, aunque los del Colina intentarán antes la siempre difícil pollona.

En la historia de estas lides de la llamada pelota dulce, esa empresa posee tres títulos, de modo que sería la primera de Cuba en ganar en cuatro ocasiones.

La Demajagua