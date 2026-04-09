Presentan Red Juvenil Comunitaria en reunión nacional

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, encabezó este lunes un encuentro con dirigentes juveniles en el que se presentó la Red Juvenil Comunitaria, iniciativa destinada a fortalecer la participación de los jóvenes en tareas de defensa, producción, comunicación, formación ideológica, cultura y solidaridad, informaron fuentes de Presidencia de Cuba.

La propuesta surgió tras el diálogo del 27 de marzo entre Díaz-Canel y representantes de diversos sectores juveniles, y fue calificada por el mandatario como un vehículo de formación y aporte en el actual contexto nacional.

En la reunión participaron Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, así como miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, viceprimeros ministros y dirigentes de organizaciones sociales.

Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), explicó que la Red responde a ocho misiones encomendadas por el Presidente, entre ellas la defensa, la batalla energética, la producción, la comunicación social, la formación ideológica, la solidaridad, la creatividad cultural y la batalla de símbolos en redes digitales.

La estructura contempla siete proyectos: Zona Joven Segura, Voltaje Juvenil, Tu Aporte Cuenta, Código Joven, Aquí Mi Barrio, Conciencia Joven y Cuba Viva, cada uno con acciones específicas en defensa, energía, producción, comunicación, solidaridad, formación patriótica y cultura.

Yaliel Cobo, segundo secretario de la UJC, informó que la implementación será escalonada y comenzará en La Habana Vieja.

Keyla Estévez García, directora del Centro de Estudios Sobre la Juventud, destacó el papel de la ciencia en la evaluación de los avances.

Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, subrayó la pertinencia de la iniciativa en el contexto del 50 aniversario del Poder Popular.

Yasel Toledo Garnache, presidente de la Asociación Hermanos Saíz, resaltó su impacto cultural, mientras Danhiz Díaz Pereira, del Movimiento Juvenil Martiano, recordó la movilización juvenil durante la pandemia de COVID-19.

El Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz enfatizó que los ministerios y autoridades locales deben participar directamente en los proyectos de la Red, y Morales Ojeda señaló que la UJC convirtió en compromiso las misiones planteadas, representando a toda la juventud.

Díaz-Canel agradeció la seriedad y empeño de los jóvenes en la creación de la Red, y afirmó que tras la idea comienza la etapa más compleja: su organización e implementación en todos los niveles de la sociedad cubana.

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