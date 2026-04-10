Condenan campesinos bayameses el bloqueo contra Cuba

Los campesinos de la Cooperativa de Créditos y Servicios Ulicer Góngora, en Bayamo, repudiaron el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, y reafirmaron su compromiso con la soberanía nacional y la defensa de la producción agrícola como pilar de la economía local.

En un encuentro, realizado en la sede de la cooperativa, los productores expresaron que las medidas restrictivas afectan directamente la adquisición de insumos, maquinarias y recursos indispensables para el trabajo en el campo.

Además, señalaron que, pese a las dificultades, mantienen la voluntad de seguir aportando alimentos al pueblo y sostener la resistencia frente a las adversidades.

Los cooperativistas destacaron que el bloqueo no solo limita el desarrollo económico, sino que también busca quebrar la vida cotidiana de las familias cubanas; sin embargo, subrayaron que la unidad y la creatividad de los trabajadores del campo son la mejor respuesta ante esas presiones externas.

La cooperativa Ulicer Góngora, reconocida por sus aportes en la producción de granos y viandas, se suma así a las múltiples voces en todo el país que denuncian el impacto negativo del bloqueo.

Los participantes recordaron que Bayamo, ciudad heroica y cuna del Himno Nacional, ha sido históricamente símbolo de resistencia y dignidad, y que ese legado inspira hoy a enfrentar con firmeza las agresiones externas.

El presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en la provincia, Leyanis Manso Martí resaltó los resultados del sector en la pasada campaña de frío y dijo que a pesar de las carencias se proponen crecimientos productivos en la actual primavera.

El acto concluyó con un llamado a fortalecer la solidaridad y la unidad del campesinado, convencidos de que, con esfuerzo colectivo, Cuba seguirá defendiendo su derecho a existir libre y soberana.

Radio Bayamo