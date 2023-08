Verdecia Diéguez: “Y desde entonces el cono sur africano fue un territorio libre”

Verdecia Diéguez narra que su partida para el país hermano transcurrió en el año 1985 y que durante su estancia allí, una de las misiones principales que cumplió, consistió en reforzar la línea sur de ese territorio para fortalecer el cerco contra el enemigo invasor.

“En el año ´87 una de las misiones más importantes en la que participé fue reforzar la línea del sur, con el apoyo de todas las fuerzas combativas que estaban ubicadas en la zona central y norte de Angola”, destacó.

El Tte. Cnel. reseña que, durante su estancia en esa nación africana, tuvo lugar, en el primer semestre de 1987, una operación fallida contra Cuito Cuanavale, hecho en el que no participó, y en el que los angolanos sufrieron un duro revés en la guerra contra Sudáfrica.

“En esta operación contra Cuito Cuanavale no participaron las tropas cubanas, pues la asesoría de nuestro país, presente en esta región, no compartió la idea de realizar esa operación al no contar con los recursos que garantizaran el éxito de la misión”.

Tras la derrota, asegura Verdecia Diéguez, el entonces presidente Dos Santos se comunicó con el Comandante en Jefe Fidel Castro con la finalidad de solicitar apoyo táctico y militar del gobierno cubano.

“Tras el fracaso angolano en Cuito Cuanavale, el presidente Dos Santos le pidió ayuda a Fidel Castro, a lo que el comandante respondió que antes tendrían que crearse las condiciones necesarias”.

“Fue entonces que se reforzó la frontera sur con las brigadas de tanques que estaban desplegadas en otras zonas de la región y se hizo una línea fortificada”.

“Tras estos aseguramientos, se desplegó una ofensiva contra Cuito Cuanavale, donde sí participaron los cubanos, batalla que concluyó el 23 de marzo del ´88”, con la victoria de las tropas cubano angolanas sobre las fuerzas invasoras sudafricanas”, sentenció.

El Tte. Cnel. de la reserva significó que este triunfo tuvo tres logros fundamentales: la liberación de la República de Angola, la de Namibia y la posterior eliminación del régimen del apartheid existente entonces.

Múltiples cubanos, como el combatiente bayamés Juan Ricardo Verdecia Diéguez, combatieron solidariamente en países hermanos del continente africano y su participación, en más de una oportunidad, fue decisiva para el triunfo definitivo de estas regiones. (por Frank Geomay González Suárez).