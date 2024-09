Celebran encuentro máximas autoridades del Partido y Gobierno con profesionales de la prensa en Granma

FOTO/ CMKX Radio Bayamo

Por Juan Farrell Villa

Ortiz Barceló les trasmitió felicitaciones, al tiempo que refirió la necesidad de intensificar la labor informativa, en función de orientar y esclarecer a la población con veracidad, acerca de los esfuerzos que se hacen para salir adelante, en medio de la compleja situación económica por la que atraviesa el país.

La Primera Secretaria del Comité provincial del Partido, destacó que es el servidor público, quien tiene que ir a explicar el porqué de la dificultad y que va hacer para restablecerlo.

Insistió que en medio del problema por no disponer de un grupo de recursos, lo que no puede faltar es la información oportuna, sin comprometer lo que no seamos capaces de cumplir en sentido general.

Durante el intercambio fueron expuestos y debatidos importantes temas del ámbito económico y social, al que asistieron empresarios y otros funcionarios, junto a las máximas autoridades del Partido y el Gobierno.

Entre estos estuvieron asuntos relacionados con el desarrollo cultural, las acciones para continuar implementando la informatización de la sociedad, el proceso de bancarización, la administración tributaria, el quehacer del Instituto de Información y Comunicación Social en Granma y el trabajo del Grupo de Inspección del Poder Popular, entre otros.

Asimismo, se le entregó un diplomas al colectivo del tele-centro Golfovisión de Manzanillo, en reconocimiento por los 20 años de creado al servicio de la información del pueblo y del desarrollo económico, social, educativo y cultural del territorio.

Igualmente, fueron estimulados los destacados periodistas Daniel García Zayas y Osviel Castro Medel por los premios en el reciente concurso nacional 26 de Julio.

La Demajagua