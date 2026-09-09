Continúa Prodecafé contribución al desarrollo del sector agroforestal en Granma

El Proyecto de Desarrollo Cooperativo Agroforestal (Prodecafe), continúa su contribución al desarrollo sostenible del sector agroforestal, ubicado en la serranía del Plan Turquino, en la provincia de Granma.

Resultado de la colaboración, entre Cuba y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), también fortalece la seguridad alimentaria y mejora las condiciones de vida de las familias rurales.

Hasta la fecha, ha materializado la entrega del 50 por ciento de los equipos, medios de labranzas e insumos para el beneficio de 27 cooperativas y 60 comunidades, enclavadas en los Consejos Populares de la histórica Sierra Maestra en el oriente cubano.

Sobresalen, entre sus aportes: tractores, módulos de herramientas, paneles fotovoltaicos y moto- sierras, medios que ayudan a potenciar la actividad agroforestal.

El proyecto incluye adiestramiento en agrotecnia y manejo en la atención cultural a las plantaciones, a favor de desarrollo de capacidades en los cooperativistas y rendimientos de las variedades Robusta y Arágico, declaró a la prensa, William Chávez Martínez, coordinador de Prodecafé.

Asimismo, el financiamiento tributa para dotar de avituallamientos a los centros de gestión de la empresa agroforestal, los sistemas de riego de viveros tecnificados, unidades de producción de materia orgánica e injertos con el propósito de hacer sostenible el desarrollo económico.

Prodecafé, está enmarcado en el desarrollo cooperativo agroforestal de los municipios de Guisa, Buey Arriba, Bartolomé Masó, Campechuela, Media Luna y Pilón que abarcan 63 bases productivas y comunidades rurales, además se extiende a formas productivas de otras tres provincias orientales.

La Demajagua