Continúa Prodecafé contribución al desarrollo del sector agroforestal en Granma

El Proyecto de Desarrollo Cooperativo Agroforestal (Prodecafe), continúa su contribución al desarrollo sostenible del sector agroforestal, ubicado en la serranía del Plan Turquino, en la provincia de Granma.

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Resultado de la colaboración,  entre Cuba y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA),  también fortalece  la seguridad alimentaria y mejora las condiciones de vida de las familias rurales.

Hasta la fecha, ha  materializado  la entrega del 50 por ciento de los equipos, medios de labranzas e insumos  para el  beneficio de 27 cooperativas y 60  comunidades,  enclavadas  en  los  Consejos Populares de la histórica Sierra Maestra en el oriente cubano.

Sobresalen, entre sus aportes: tractores, módulos de herramientas,  paneles fotovoltaicos  y moto- sierras, medios que ayudan a  potenciar la actividad agroforestal.

El proyecto  incluye  adiestramiento en agrotecnia y manejo  en la atención cultural a las plantaciones, a favor  de desarrollo de capacidades en los cooperativistas y rendimientos de las variedades Robusta y Arágico, declaró a la prensa, William Chávez Martínez, coordinador de  Prodecafé.

Asimismo,  el financiamiento  tributa para dotar  de avituallamientos  a los centros de gestión de la empresa agroforestal, los sistemas de riego de viveros  tecnificados,  unidades de producción de  materia orgánica e injertos con el propósito de hacer sostenible el desarrollo económico.

Prodecafé, está  enmarcado en  el desarrollo cooperativo agroforestal  de los municipios de Guisa, Buey Arriba, Bartolomé Masó, Campechuela, Media Luna y Pilón que abarcan  63 bases productivas y comunidades rurales, además  se extiende a  formas productivas de  otras  tres provincias  orientales.

La Demajagua

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