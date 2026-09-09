Continúa Prodecafé contribución al desarrollo del sector agroforestal en Granma

Resultado de la colaboración, entre Cuba y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), también fortalece la seguridad alimentaria y mejora las condiciones de vida de las familias rurales.
Hasta la fecha, ha materializado la entrega del 50 por ciento de los equipos, medios de labranzas e insumos para el beneficio de 27 cooperativas y 60 comunidades, enclavadas en los Consejos Populares de la histórica Sierra Maestra en el oriente cubano.
Sobresalen, entre sus aportes: tractores, módulos de herramientas, paneles fotovoltaicos y moto- sierras, medios que ayudan a potenciar la actividad agroforestal.
El proyecto incluye adiestramiento en agrotecnia y manejo en la atención cultural a las plantaciones, a favor de desarrollo de capacidades en los cooperativistas y rendimientos de las variedades Robusta y Arágico, declaró a la prensa, William Chávez Martínez, coordinador de Prodecafé.
Asimismo, el financiamiento tributa para dotar de avituallamientos a los centros de gestión de la empresa agroforestal, los sistemas de riego de viveros tecnificados, unidades de producción de materia orgánica e injertos con el propósito de hacer sostenible el desarrollo económico.
Prodecafé, está enmarcado en el desarrollo cooperativo agroforestal de los municipios de Guisa, Buey Arriba, Bartolomé Masó, Campechuela, Media Luna y Pilón que abarcan 63 bases productivas y comunidades rurales, además se extiende a formas productivas de otras tres provincias orientales.