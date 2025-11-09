Ayuda de Naciones Unidas llega a Granma para afectados por huracán Melissa

En un primer momento se realizó un intercambio con el consejo de defensa provincial donde se visualizaron las principales afectaciones de este territorio sur oriental luego del evento meteorológico. A su vez las máximas autoridades granmenses agradecieron la colaboración.

Como parte de la ayuda internacional que recibe Cuba tras el paso del huracán Melissa, llegaron a la provincia de Granma representantes del sistema de las Naciones Unidas en Cuba.

En un primer momento se realizó un intercambio con el consejo de defensa provincial donde se visualizaron las principales afectaciones de este territorio sur oriental luego del evento meteorológico. A su vez las máximas autoridades granmenses agradecieron la colaboración.

La comisión está compuesta por el señor Francisco Pichón coordinador residente de esa organización , por la Jefa de Cooperación de la Unión Europea en la isla, el Programa Mundial de Alimentos y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

De igual manera apoyan esta ayuda el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia y la Organización Internacional para las Migraciones.

Medicamentos, grupos electrógenos, materiales de construcción, productos agropecuarios y alimenticios entre otros insumos serán distribuidos paulatinamente gracias a la acción conjunta de las Naciones Unidas y la defensa civil cubana.

El destino primario de dichos recursos será para 32 comunidades de los municipios Río Cauto, Jiguaní, Cauto Cristo, Guisa, Yara y Manzanillo , identificadas como las más vulnerables por las inundaciones. Una vez más la solidaridad y la empatía vencen a las adversidades.

Cheila Aguilera Riquenes