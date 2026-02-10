Arriban a Italia otros 26 pacientes palestinos en vuelos humanitarios

El Ministerio de Defensa de Italia dio a conocer hoy el traslado a este país, en tres vuelos humanitarios, de otros 26 pacientes palestinos, víctimas de la agresión de Israel contra la Franja de Gaza.

En un comunicado publicado en el sitio oficial de ese organismo gubernamental, el titular de Defensa, Guido Crosetto, subrayó que “así es como nuestro país contribuye, discreta y eficazmente, a las iniciativas humanitarias”, relacionadas con las graves consecuencias de esos ataques, en los que murieron más de 70 mil personas.

Las aeronaves de la Fuerza Aérea Italiana aterrizaron la víspera en aeropuertos de Roma, Milán y Pisa, con los enfermos y heridos, en su mayoría menores de edad, quienes viajaron acompañados de familiares, para un total de 117 personas.

En esta operación participaron además los ministerios de Asuntos Exteriores, del Interior y de Salud, además del Departamento de Protección Civil, con la contribución de la Cruz Roja Italiana y los centros sanitarios implicados, señala el texto.

“Esta operación es el resultado de un esfuerzo concertado y una colaboración constante entre todos los componentes del Estado, e Italia demuestra así su capacidad para traducir los valores de solidaridad y responsabilidad en intervenciones concretas de apoyo a la población civil”, añadió Crosetto.

Por su parte, el almirante Gianfranco Annunziata, del Estado Mayor de la Defensa, informó durante el recibimiento de uno de los aviones, que aterrizó en el aeropuerto romano de Ciampino, que “es la decimoctava misión de transporte civil que realizamos” en las que 900 palestinos llegaron a Italia, incluidos 245 pacientes, en su mayoría niños.

