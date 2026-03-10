China destaca esfuerzos de mediación en Medio Oriente

China reiteró hoy su preocupación por las tensiones en Medio Oriente, urgió nuevamente al cese del fuego y subrayó sus esfuerzos de mediación.

El portavoz de la Cancillería Guo Jiakun señaló que Beijing mantiene comunicaciones con las partes involucradas para impulsar el fin del conflicto.

Recordó que el canciller Wang Yi sostuvo conversaciones telefónicas con múltiples homólogos para intercambiar opiniones sobre la situación regional.

En la rueda de prensa de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, Wang Yi subrayó los principios de respeto a la soberanía y solución política de las controversias.

Por su parte, el enviado especial de China para Medio Oriente, Zhai Jun, realiza visitas diplomáticas en la región.

Beijing considera que la prolongación del conflicto no beneficia a ninguna de las partes.

Sobre el acuerdo de reconciliación entre Arabia Saudita e Irán, Guo Jiakun afirmó que constituye un activo estratégico valioso para los países de la región.

Respecto a la seguridad en el estrecho de Ormuz, el portavoz indicó que es una vía crucial para el comercio energético internacional.

China exhortó a todas las partes a detener las acciones militares y evitar la escalada de tensiones.

La mediación china facilitó en 2023 el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Riad y Teherán, conocido como el Acuerdo de Beijing, un hito en la estabilidad regional.

El canciller chino dijo recientemente que «esta es una guerra que nunca debería haber estallado».

En opinión de Beijing, para analizar la cuestión de Medio Oriente deben abordarse los principios de respeto a la soberanía nacional, rechazar el abuso de la fuerza, persistir en la no intervención en los asuntos internos, promover soluciones políticas y que los grandes desempeñen un papel constructivo y empleen su fuerza de buena fe.

«Un puño duro no significa una razón dura», enfatizó Wang Yi y agregó que el mundo no puede volver a la ley de la selva.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959