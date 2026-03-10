Denuncian en Italia el bloqueo al envío de fondos en apoyo a Cuba

La Unión Sindical de Base (USB), importante gremio de Italia, denunció el bloqueo que realiza en este país una plataforma de pagos, a los fondos destinados para la campaña “Un Medicamento para Cuba”, señala hoy un reporte.

Un comunicado publicado en el sitio oficial de ese sindicato italiano refiere que “en los últimos días, hemos verificado que el sistema de transferencia de dinero de PayPal bloquea los fondos de ciudadanos particulares que envían dinero” en apoyo a esa iniciativa, lanzada el pasado 5 de marzo.

“Se le preguntó a nuestro sindicato por qué usábamos el sistema de PayPal para acciones relacionadas con Cuba”, señala la denuncia formulada por la USB.

La simple aparición de la palabra Cuba activa esta restricción, como expresión en este país de la aplicación extraterritorial del criminal bloqueo económico comercial y financiero, impuesto desde hace más de sesenta años por Estados Unidos contra la isla, recrudecido en los últimos meses por la administración del presidente Donald Trump.

“Con una medida de Trump, desde el 29 de enero, la opresión del pueblo cubano se ha agravado aún más y la escasez de petróleo, medicinas y alimentos en la isla va en aumento”, y “es inaceptable que incluso las acciones de solidaridad y el envío de fondos para ayuda humanitaria sean bloqueados por las autoridades estadounidenses”, apunta la nota.

En la convocatoria a esta nueva iniciativa, ese sindicato expresó que “lo que la administración Trump impone a Cuba no es un bloqueo, es un acto de guerra contra todo un pueblo” y se trata de “una guerra cobarde, librada no con bombas, sino con hambre, oscuridad y asedio”. Se trata, según se señala, de una acción genocida “contra un pueblo que durante más de sesenta años ha construido un modelo de sociedad que ha desafiado al capitalismo, demostrando que es posible garantizar derechos sociales y empleo para todos, acceso gratuito a la salud y la educación”.

“Cuba ha formado médicos para todo el mundo, llevando la sanidad pública donde el mercado solo trajo pobreza”, y “esto es lo que el imperialismo no le perdona, haber demostrado que existe una alternativa, que la salud de un pueblo puede anteponerse al lucro de unos pocos”,

La USB refiere además que Estados Unidos incrementó las presiones contra todos los países que reciben atención médica de personal cubano, exigiendo que expulsen al personal sanitario cubano, y cita el caso de la región italiana de Calabria, cuyo pueblo y gobierno rechazaron recientemente tales maniobras.

Ese gremio reafirma que, a pesar de los obstáculos que enfrenta, “está relanzando con fuerza esta campaña de solidaridad con Cuba, y convoca a “todas las fuerzas políticas, los medios de comunicación y las organizaciones sociales a denunciar la conducta criminal y genocida de Estados Unidos”, agrega la fuente.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959