Cumplimenta amplia agenda delegación comercial cubana en Corea

La delegación empresarial de Cuba, encabezada por Antonio Carricarte Corona, presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, cumplimentó una amplia agenda de trabajo en Seúl, República de Corea, con encuentros institucionales y participación en la Feria Internacional de Alimentos de Seúl, informó la propia Cámara y la embajada de Cuba en la nación asiática desde sus perfiles en la red social Facebook.

Carricarte sostuvo un intercambio con Chul Min Yoon, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Corea (KCCI), en el cual coincidieron en estrechar vínculos de cooperación para promover relaciones comerciales mutuamente beneficiosas.

El embajador cubano Claudio Monzón y Doralis Velázquez, directora de Comercio Exterior, Inversión y Cooperación Internacional del Ministerio de la Industria Alimentaria, participaron en la reunión, según informó la Cámara de Comercio de Cuba.

La agenda incluyó la visita al Instituto Coreano de Ingeniería Civil y Tecnologías de la Construcción (KICT), donde el vicepresidente Moon Byeongsup expresó el interés del centro en colaborar en proyectos de transferencia de conocimientos relacionados con la gestión de residuos en el sector constructivo.

Carricarte declaró que el proyecto permitirá fortalecer las capacidades de Cuba en la reutilización de materiales, como parte de una estrategia de economía circular.

En otro encuentro, Kim Kwanmook, vicepresidente de la Agencia para la Promoción del Comercio y las Inversiones de Corea (KOTRA), recibió a la delegación cubana y reiteró la disposición de su organización para ampliar los nexos económicos bilaterales.

Carricarte agradeció el apoyo de KOTRA a la participación de Cuba en la Feria de Alimentos de Seúl y en la Feria Internacional de La Habana, y resaltó las oportunidades que ofrecen las transformaciones económicas en sectores como el agroalimentario, la energía y el turismo.

La delegación cubana está integrada además por Julio Alfonso Rubí, director general del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, Martha Casanova Cámara, presidenta de la empresa Agroforestal S.A., y especialistas de los ministerios de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y de la Construcción.

La representación empresarial participa en la Feria Internacional de Alimentos de Seúl, que se desarrolla del 9 al 12 de junio en el centro de convenciones KINTEX, con el propósito de promover productos y explorar nuevas oportunidades de inversión.

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