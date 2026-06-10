Liga Élite: Industriales contra el escepticismo

Contra pronósticos y ausencias, los Leones de Industriales han tejido una etapa clasificatoria que combina autoridad y sorpresa, liderando hoy la IV Liga Élite del Béisbol Cubano con una regularidad que pocos imaginaron a inicios del mes de mayo.

Hablar de sus estadísticas es recorrer un mapa de virtudes bien distribuidas. Con balance de 21-11 y tres juegos de ventaja sobre Las Tunas (17-13), los capitalinos han sostenido el mando sin estridencias, apoyados en un engranaje que rara vez se descompone.

No son una aplanadora ofensiva —cuartos con promedio de .300—, pero sí castigan cuando corresponde: 38 cuadrangulares para ubicarse segundos en ese acápite, y una agresividad en las bases que marca carácter, líderes en robos (21) y apenas dos veces capturados.

Donde verdaderamente se levanta su catedral es en el montículo. Industriales es el único staff con menos de cinco limpias permitidas por cada nueve entradas (4.57), primero en WHIP (1.40) y en ponches (132), además de permitir la menor cantidad de jonrones (26) y limitar a los rivales a .256.

Ese dominio, sostenido salida tras salida, ha sido el hilo invisible que cose victorias. A ello se suma una defensa sobria, casi silenciosa: apenas 21 errores y un promedio de fildeo de .983, primeros con nueve puntos por encima de la media del torneo.

Todo esto adquiere mayor relieve si se mira el punto de partida. Las ausencias —sobre todo en la rotación abridora— dibujaban un panorama incómodo, incluso desalentador para más de un especialista que no veía a los azules entre los cuatro semifinalistas. Hasta el propio director Guillermo Carmona, obligado a sostener el ánimo, parecía debatirse entre la fe y la duda.

Sin embargo, la historia tomó otro rumbo en los detalles. La elección de refuerzos, sin titulares rimbombantes, terminó por ser muy exacta. Hombres de otras provincias, lejos de sentir el peso de la camiseta, la honraron con rendimiento y oficio, mezclándose con figuras habaneras en una química que ha devuelto identidad competitiva al conjunto. Hoy no sorprende ver un Industriales plural en su origen, pero compacto en su propósito.

Con todo, conviene no confundir dominio con destino. La postemporada es otro idioma: más presión, más cálculo, y otros refuerzos que pueden inclinar la balanza en un suspiro. Los fieles, entonces, hacen bien en disfrutar el presente sin adelantar celebraciones.

Porque si algo ha demostrado este Industriales es que puede derribar pronósticos; lo que aún le falta por probar es si también puede sostenerse cuando el margen de error desaparezca. Ahí, donde se escribe la verdadera historia, los Leones todavía deben rugir más alto. Nos vemos en el estadio.

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