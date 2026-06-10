Celebran Cuba y Zimbabwe 40 aniversario cooperación médica

El aniversario 40 de la cooperación médica entre Cuba y Zimbabwe fue celebrado hoy en Harare, Zimbabwe, con la presencia del Ministro de Salud y Cuidado Infantil, Douglas Mombeshora, y el vicecanciller cubano Elio Rodríguez Perdomo, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

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La embajadora de Cuba, Susellys Pérez Mesa, abrió la conmemoración con la lectura de un mensaje de felicitación del titular de Salud de la isla, José Ángel Portal Miranda, dirigido a los colaboradores como continuadores de la impronta internacionalista del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz en el año de su centenario.

Ante más de un centenar de invitados, entre ellos el secretario de Asuntos Exteriores del partido gobernante Zanu-PF, Simbarashe Mumbengegwi, la jefa de la Brigada Médica, María Eugenia García, expuso un recuento del aporte de los cooperantes durante cuatro décadas.

Rodríguez Perdomo destacó el envío de más de mil profesionales desde 1986 y subrayó que, como en la lucha contra el Ébola, la Covid-19 y otros desastres, los cubanos están dispuestos a preservar la soberanía y el proyecto social.

Mombeshora reiteró el agradecimiento a la nación caribeña por la cooperación práctica en diversas especialidades y la formación de médicos zimbabwenses.

La jornada incluyó la entrega del sello 85 Aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba a la XIV Brigada Médica y el intercambio de reconocimientos entre ambos ministerios de salud.

Parlamentarios, directivos de la cancillería, embajadores de una veintena de países, miembros de la solidaridad y cubanos residentes participaron en la celebración junto al contingente de batas blancas.

Paralelamente, el viceministro Rodríguez Perdomo y la delegación acompañante rindió tributo al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, ante el monumento que perpetúa su legado en el corazón de Harare, a 40 años de su histórica visita a Zimbabue, donde reafirmaron el compromiso con su legado de internacionalismo, solidaridad y defensa de las causas justas, acotó el funcionario cubano desde su perfil en Facebook.

En otro momento, el vicecanciller cubano sostuvo también un cordial intercambio en Harare con el Dr. Douglas Mombeshora, ministro de Salud y Cuidado Infantil de Zimbabwe.

Durante el encuentro, revisaron al estado de la cooperación bilateral en el sector de la salud.

El ministro africano agradeció la contribución de la colaboración médica cubana durante las últimas cuatro décadas, expresión de los profundos lazos de amistad, solidaridad y cooperación que unen a nuestros pueblos.

Las dos partes reafirmaron la voluntad compartida de continuar fortaleciendo vínculos bilaterales.

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