Donde el son también es más sublime

Fotos cortesías del invitado

Por Luis Carlos Frómeta Agüero

Apenas frisaba los seis años de edad y era tanta la pasión por ese instrumento, que su hermano, para complacerlo, le regaló una con mejores condiciones sonoras y estructurales.

“Avanzaba de forma autodidacta y me incorporé a un grupo de aficionados en Mabay. Luego me fui cuatro años para Alemania y, de regreso, me evalué como músico profesional.

“En el año 1991, ingresé al conjunto de música campesina Raíces cubanas, que actuaba en Radio Bayamo y, dos años después, llegué al Combo Agüero, en el que aprendí muchos secretos y técnicas musicales.

“No cesaba en las pretensiones de tener una agrupación y en 1995, formé el grupo La suerte, que impactó bastante con el tema Mulato de buen color, replicado en los medios difusores de Granma y solicitado por nuestros seguidores en cada bailable”.

A LO CUBANO

“Son de Cuba es el nombre de mi actual quinteto, agrupación de pequeño formato que fundé en 1999, continuador de las raíces más auténticas de nuestra música, en todas sus vertientes. Fieles a su árbol genealógico, lo convierte en un hecho cultural capaz de satisfacer los más refinados gustos.

“Al año de creado, acudimos a las principales plazas y espacios públicos de La Habana, trabajamos en los programas de la televisión Súper 12, Palmas y cañas, también en los espacios Frecuencia total y Visión, de Radio Rebelde, la Discoteca popular y Un domingo con Rosillo, de Progreso…”

PANORAMA INTERNACIONAL

“Permanecimos siete meses en la República Bolivariana de Venezuela, viajamos a Italia, al festival Pomogliano jazz 2003, donde compartimos escenarios con importantes exponentes del género, como el Quinteto de jazz de Chicago, Horacio Hernández (El Negro) y sus invitados, la cantante Israelita Noa, con su orquesta y otros.

“De regreso a la patria, hicimos una temporada en el polo turístico de Varadero y en el verano del 2006, protagonizamos una gira, de ocho meses, por la Federación Rusa, incluidos conciertos por toda la región del Volga, teatros, plazas, ferias y espectáculos organizados por el Ministerio de Cultura de la República de Chuvasia”.

DE NUEVO EN CASA

“Realizamos diversas actividades y conciertos de música tradicional cubana: son, chachachá, guaracha, changüí…muchos aportados por nuestros compositores, entre ellos el percusionista y vocalista Raimundo Fundicheli Coello, el promotor Luis Manuel Llamo y otros autores cubanos y extranjeros”.

LA DISCOGRAFÍA

“Pertenecemos al catálogo de la promotora Sindo Garay, de la música y los espectáculos, y en nuestro formato mezclamos elementos afrohispanos, como la guitarra, el bongó, las maracas, el contrabajo y el tres, presentes en el trabajo discográfico, dentro del cual se incluyen:

Con sabor a Caribe (2000), patrocinado por MusiCuba (Canadá), Deseos (2001), Promociones LC-Venezuela, que promovió, además, Fe al amor (2004), América despierta (2006) y Lo andao (2009); de igual manera aparecen: Sabor tropical (2002), bajo la firma SACVEN (Venezuela) y el demo promocional Son de Cuba (2005 )”.

LO MÁS PEGAO

“El tema que más suena en estos momentos es El titingó, una cumbia muy reclamada por el público, también Como camina y otros, que los bailadores disfrutan, en sábados alternos, frente a la casa de cultura 20 de Octubre, de Bayamo, sede habitual de nuestra peña”.

PLANES INMEDIATOS

“Un gran concierto en la hermana provincia de Las Tunas y otros viajes al extranjero, previstos para los próximos meses”.

La Demajagua