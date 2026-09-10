China aborda con firmas estadounidenses perspectivas de inversión

El máximo órgano planificador de China celebró hoy una mesa redonda con más de 60 empresas estadounidenses establecidas en el país para analizar oportunidades de desarrollo e inversión hasta 2030.

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La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma realizó este encuentro bajo el tema «Abrazar el XV Plan Quinquenal (2026-2030) y buscar conjuntamente un nuevo desarrollo».

Representantes de empresas de los sectores de tecnología, computación, industria, energía, consumo y medicamentos participaron en la reunión.

Entre las compañías asistentes estuvieron Amazon Web Services, Nvidia, Dell y Honeywell China, según informaron fuentes oficiales.

Funcionarios de la entidad presentaron las consideraciones de política relacionadas con el proyecto de esquema del XV Plan Quinquenal y las medidas previstas para el uso de inversión extranjera durante ese período.

La reunión también abordó los resultados de las políticas de renovación de equipos a gran escala y de sustitución de bienes de consumo, así como las medidas destinadas a impulsar el consumo.

Representantes del Gobierno de Beijing expusieron además la situación del desarrollo económico y social de la capital y presentaron su entorno para la inversión.

Según el comunicado divulgado por la agencia de noticias Xinhua, directivos de las empresas multinacionales estadounidenses intercambiaron opiniones durante el encuentro sobre sus operaciones y perspectivas de desarrollo en China.

La actividad se celebró en un contexto en el que China impulsa la aplicación de su XV Plan Quinquenal con énfasis en el desarrollo económico y la ampliación de la apertura al exterior.

Prensa Latina

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