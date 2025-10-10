Reconocen al colectivo de La Demajagua en su aniversario 48

En ocasión del aniversario 48 del multimedio La Demajagua, este 10 de octubre, el Comité Provincial del Partido en Granma envió una emotiva felicitación al colectivo de trabajadores destacando su compromiso, creatividad y entrega al ejercicio del periodismo revolucionario.

La misiva, firmada por la primera secretaria del Partido en la provincia, Yudelkis Ortiz Barceló, resalta el papel del medio como voz del pueblo granmense y reconoce la fusión virtuosa entre experiencia y juventud que caracteriza al equipo de profesionales que lo integran.

“El sello de los fundadores trasciende la simple frase de ‘aquellos tiempos’ y se mezcla en las rutinas contemporáneas”, expresa el texto, en alusión al legado histórico del periódico y su capacidad de adaptación a los nuevos retos del entorno comunicacional.

Ortiz Barceló elogió la incorporación de tendencias actuales y el dinamismo del colectivo, que ha sabido sumar esfuerzos para consolidar un producto multimedial al servicio de la información veraz y oportuna. “Para todo este colectivo, el reconocimiento y admiración del pueblo; por eso en nombre del mismo, del Partido y especial el mío, los felicito”, concluye la carta.

Fundado en 1977, La Demajagua se ha consolidado como un referente informativo en la región oriental de Cuba, con una trayectoria marcada por el compromiso con la Revolución y la defensa de los valores patrios. En su cumpleaños 48, el medio celebra no solo su historia, sino también su proyección hacia el futuro.

