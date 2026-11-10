Díaz-Canel destaca alcance de nueva ley de ciencia en Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó el aporte de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación al desarrollo sostenible del país, tras la publicación hoy de la norma.

En un mensaje en la red social X, el mandatario señaló que la legislación es fruto de la construcción colectiva de investigadores, profesores, estudiantes, innovadores y empresarios de todo el territorio nacional, y subrayó su contribución a la transformación de la economía y la sociedad cubanas.

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“Es una norma innovadora que potencia la ciencia en función del desarrollo sostenible de Cuba, para juntos contribuir a transformar la economía y la sociedad cubanas, con el aporte de los hombres y mujeres de ciencia y pensamiento que vislumbró Fidel”, expresó Díaz-Canel.

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el 18 de diciembre de 2025 la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, como parte de un esfuerzo por consolidar un sistema que reconozca tanto la ciencia de vanguardia como la innovación basada en la experiencia práctica.

Durante la presentación del proyecto ante el Parlamento, el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez, explicó que la norma refuerza la conexión entre la estrategia nacional de desarrollo y las políticas sectoriales y territoriales, al otorgar un marco legal a esa articulación.

La política identificó 20 problemas del escenario cubano, entre ellos el escaso financiamiento en divisas, el insuficiente empleo del conocimiento científico en la toma de decisiones y el limitado desarrollo de las dimensiones sectorial y territorial de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación.

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El texto final incorporó 25 modificaciones tras un debate con diputados de todo el país y quedó estructurado en ocho capítulos, acompañado de tres normas complementarias: el Decreto Ley de la Academia de Ciencias de Cuba, el Reglamento de la Ley y un Decreto de Normas Generales sobre Innovación y Racionalización.

La legislación incluye, además, un artículo específico para prever una comisión de ética sobre inteligencia artificial.

Con la nueva legislación, Cuba busca fomentar una cultura de innovación, priorizar la aplicación práctica del conocimiento y orientar los esfuerzos científicos y tecnológicos hacia la solución de problemas concretos y el desarrollo sostenible de la nación.

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