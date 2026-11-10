Fortalecen formación vocacional y orientación profesional en comunidades del Plan Turquino en Campechuela

Un adecuado trabajo de formación vocacional y orientación profesional en la Enseñanza media, requiere de esfuerzo y planificación de quienes se encargan de dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje en las instituciones educativas.

En el Centro Mixto Miguel Espinosa Cabrera ubicado en el consejo popular de Cienaguilla perteneciente al municipio de Campechuela, la formación vocacional y la orientación profesional constituye una prioridad de trabajo para profesionales de la educación, quienes tienen presente que una buena labor desde edades tempranas puede fortalecer los índices de retención en determinadas carreras o profesiones.

Así lo dio a conocer la Msc. Yuslaidis Rosa Ramírez, coordinadora de la Enseñanza preuniversitaria en el centro mixto Miguel Espinosa Cabrera de esta localidad, quien dijo que «los hombres están mejor cuando están haciendo aquello para lo que la naturaleza los preparó y los mismos trabajadores llegarían a mayores y mejores resultados si fueran espoleados por el interés o por amor¨.

«En Cuba la formación vocacional esta institucionalizada y en las disposiciones legales correspondiente se establece que la formación vocacional de los estudiantes tendrá una atención especial por parte de todos los organismos de la administración del Estado», significó. A ese efecto, en el centro mixto Miguel Espinosa Cabrera de este sur oriental territorio, se desarrolla un trabajo sistemático, concebido desde el horario docente y mediante diferentes vías.

Para conocer sobre el diagnóstico que se desarrolla en la institución educativa converso con estudiantes que optan por diversas carreras.

Yandi Daniel García Rivero, estudiante de duodécimo grado, dice que le gusta ser médico. «Por la posición que ofrece para ayudar a más personas, cómo salvar una vida, tratar enfermedades y poder curarlas» —comenta—«el médico para mí tiene un valor muy alto ya que sin ellos no se podrían hacer muchas cosas, los médicos te atienden desde que naces, te ponen vacunas para prevenir enfermedades, si te enfermas rápidamente debes ir al médico, o sea tienen un valor indispensable en la sociedad»

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Yoana Rivero Fleita es otra estudiante del plantel que le gustaría estudiar licenciatura en logopedia. «Tengo que enseñar a los niños las palabras que no puedan pronunciar bien y aspiro ser una logopeda exitosa que el pueblo reconozca por la calidad de profesional que aspiro ser»

El trabajo de formación vocacional y orientación profesional mantiene toda su vigencia y está dirigido a dar solución a los principales problemas que han afectado la continuidad de estudios en cursos anteriores.

Angélica Torres Pérez dice «desde pequeña la medicina me motiva. Me gusta ayudar a las personas y especialmente trabajar con los niños porque me alegra eso de poder salvar un pequeño, devolverle la vida a una persona que casi ya no tenía, me gusta saber que le pasa a un niño enfermo que llora, ver esa sonrisa de agradecimiento en las madres, te agradecen tanto cuando eres un buen médico. Me gustaría ser una doctora a la que la gente busca porque es buena».

Para conocer de las acciones que se desarrollan en esta institución educativa converso con la Ms. Yuslaidis Rosa, coordinadora de la enseñanza preuniversitaria.

Profe, ¿Qué acciones se realizan en la institución para brindar una adecuada formación vocacional y orientación profesional a los estudiantes?

—«La formación vocacional se realiza desde que los educandos se encuentran en la enseñanza secundaria básica y se continúa en el preuniversitario. Ya los estudiantes de esta enseñanza saben que optan, cuando terminen el duodécimo grado, por carreras universitarias, se comienza a profundizar desde que están en décimo grado, y ya en 12 grado se hace una orientación más profunda y precisa sobre las carreras que ellos optan y el llenado de las boletas. Es una orientación precisamente encaminada a que sean capaces de elegir lo que le gusta, si le gustan las carreras de ciencias médicas el llenado de la boleta debe estar encaminado hacia ese perfil, o si es de otro perfil igual. Es decir, se orienta el llenado de la boleta de solicitud de acuerdo con el perfil que ellos desean y que ya tenemos diagnosticado».

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¿Qué resultados avalan las acciones de formación vocacional y orientación profesional que se desarrollan aquí?

«El curso anterior fue histórico para nuestra institución, siempre los estudiantes optaban por las carreras de las ciencias de la salud, este curso hablamos de turismo, una carrera que nunca había llegado pues los estudiantes no optaban por ello, así como otras dentro de la rama de la ingeniería, y también es un logro que tenemos estudiantes en el colegio universitario de la Universidad de Ciencias Médicas».

En este plantel educativo constituye preocupación y ocupación del claustro docente, el ajuste del individuo a la profesión. Ya desde la antigüedad Platón, en su obra sobre la sociedad ideal titulada La República, plantea sorprendentes cuestiones acerca de la idea de la orientación vocacional: «cada quién debe dedicarse a un oficio y no a muchos». «todos no nacemos con el mismo talento y tenemos más disposición para hacer una cosa que otra»

Es así que en Campechuela se trabaja para que cada educando seleccione la carrera que realmente le guste, mediante la formación vocacional y la orientación profesional.

Radio Bayamo