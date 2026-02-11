Arriba Transfermóvil a 11.º aniversario informatizando la sociedad

ETECSA y el Ministerio de Comunicaciones celebraron el 11 aniversario de Transfermóvil. La plataforma lidera el pago electrónico en Cuba con más de 5,7 millones de usuarios, 130 millones de operaciones mensuales y 240 mil comercios contratados. Con una calificación de 4,79, suma un monedero móvil de 930 mil clientes y nueva asistencia telefónica. Es ejemplo de transformación digital en la isla.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSa, y el Ministerio de Comunicaciones celebraron este martes desde sus redes sociales el aniversario 11 de la aplicación Transfermóvil, creada el 10 de febrero de 2015 como pasarela de pagos electrónicos para la población.

Transfermóvil consolidó su liderazgo en el sector digital al registrar más de cinco millones 720 mil usuarios y más de 130 millones de operaciones mensuales, según datos oficiales divulgados en el Noticiero del Mediodía de la Televisión Cubana.

La plataforma obtuvo una calificación de 4,79 sobre cinco en experiencia de usuario y cuenta con un monedero móvil que supera los 930 mil clientes, además de más de 240 mil comercios contratados.

El servicio incorporó recientemente una línea de asistencia telefónica a través del número 80088888, con el propósito de fortalecer la atención a los clientes.

Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones, ratificó en el programa Mesa Redonda el compromiso de su organismo de mantener servicios vitales de comunicación, promover el uso responsable de las tecnologías y contribuir al ahorro energético, aún en medio de las dificultades actuales.

La funcionaria destacó que Transfermóvil constituye un ejemplo de transformación digital en Cuba y un aporte al esfuerzo nacional por acercar la tecnología a la vida cotidiana.

