Pentacampeón olímpico cubano detalla sus experiencias en China

El pentacampeón olímpico de lucha grecoromana cubana, Mijaín López, ofreció hoy aquí detalles sobre su intercambio con atletas chinos, ponderó la preparación de estos luchadores y resaltó la experiencia de ser embajador de este deporte.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, López aseguró que para él resultaba muy significativo estar aquí «porque fue en China donde obtuve mi primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008».

«Nuestras culturas son un poco diferentes, pero los chinos son seres humanos con una historia espectacular que hay que seguir», señaló.

Según comentó, su entrenador Raúl Trujillo y él apoyan al equipo nacional chino que va a participar en los Juegos Asiáticos.

«Son deportistas jóvenes con una gran capacidad, aunque tienen una forma entrenamiento diferente a la nuestra, pero creo que con el intercambio de experiencias podemos apoyarlos para que obtengan grandes resultados», apuntó.

López enfatizó que los atletas del gigante asiático tienen una gran disciplina y entrega a su deporte: «están muy enfocados», dijo.

«Estar en esta posición es bien bonito después de 33 años de carrera deportiva, compartiendo experiencias, ellos conocen casi mi vida completa porque me han seguido en cada evento, así que estar en este momento con ellos es espectacular», agregó.

Por su parte, Raúl Trujillo señaló que esta cooperación forma parte de un intercambio asiduo entre entrenadores y deportistas cubanos y chinos, incluso de otras regiones del país.

«El luchador chino por sus características es muy rápido, disciplinado, resistente, cumplidor y tiene todas las condiciones para ser campeón en cualquier división», destacó.

El experimentado entrenador dijo a Prensa Latina que la idea es aportar nuevos métodos y técnicas de entrenamiento para enriquecer su preparación y darle solución a algunas deficiencias que podrían tener.

Trujillo destacó la profundad amistad y vínculos históricos entre China y Cuba, presente también en la identidad nacional de la isla caribeña y en el respeto y el cariño con el que se tratan ambas partes.

Posteriormente los dos sostuvieron un encuentro con cubanos de la misión estatal aquí en el que comentaron algunas anécdotas y ofrecieron detalles sobre los inicios de sus carreras deportivas.

López se convirtió en el primer deportista en la historia en ganar cinco medallas de oro olímpicas consecutivas en una prueba individual.

Tras su victoria en los Juegos Olímpicos de París 2024, anunció su retiro de la competición activa, cerrando una carrera sin precedentes.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959