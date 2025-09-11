Avanza recuperación del sistema electroenergético de Cuba

La Unión Eléctrica Nacional (UNE) de Cuba informó que se ha logrado restablecer 500 megawatts (MW) en el país y se trabaja para llevar energía a la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras.

En una reciente publicación en la plataforma de redes sociales X, la compañía estatal afirmó que los especialistas laboran en el fortalecimiento del microsistema de la provincia de Camagüey para lograr incorporar el bloque 6 de la Central Termoeléctrica 10 de Marzo en Nuevitas.

También señaló que la unidad 3 de la CTE de Santa Cruz ya está en línea fortaleciendo el microsistema de Occidente y que está en marcha el proceso de arranque de la unidad 8 de laCTE Máximo Gómez en Mariel y la unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Con anterioridad se conoció que Energas Varadero ya está generando.

En la capital cubana se restablecieron 13 subestaciones, 65 circuitos de distribución que representan 196 mil 519 clientes (149.39 MW), el 22.8 por ciento en la ciudad; además, funcionan los servicios vitales de salud en hospitales y se restablece el de abasto de agua.

La víspera, las autoridades de Cuba chequearon las gestiones para recuperar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que sufrió una caída total debido a la inesperada desconexión de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas.

