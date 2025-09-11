Hamas continuará diálogo sobre tregua, pese ataque israelí en Qatar

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) continuará las negaciones sobre una tregua en Gaza, pese al ataque israelí contra el liderazgo del grupo en Doha, Qatar, que causó muertos y heridos, reveló hoy el diario Asharq Al-Awsat.

Según el rotativo, que cita fuentes internas de Hamas, la incursión israelí provocó dos heridos en la dirección de esa agrupación islámista, uno de los cuales se encuentra en estado crítico.

Están recibiendo tratamiento en un hospital privado bajo estrictas medidas de seguridad, señalaron.

Los bombardeos israelíes hace dos días contra un complejo utilizado por Hamas en la zona de Al-Qatifiya, en la capital qatarí, mataron a cinco palestinos, entre ellos Humam al-Hayya, hijo de Khalil al-Hayya, jefe del grupo en Gaza y miembro del Buró Político del Movimiento.

También perdieron la vida el director de la oficina de Khalil, Jihad Labad, tres miembros del equipo de seguridad de la agrupación y un oficial qatarí.

La incursión aérea, condenada por la comunidad internacional, coincidió con una reunión de la dirección del grupo palestino para abordar una propuesta de alto el fuego, presentada por Estados Unidos.

Según las fuentes, “algunas de las bombas lanzadas por aviones de guerra israelíes sobre el lugar impactaron varios lugares dentro del complejo”.

Detallaron que la reunión se celebró en la antigua oficina de Ismail Haniyeh, asesinado por Israel en un ataque en Teherán el 31 de julio de 2024.

Una de las bombas impactó en una esquina de la amplia y espaciosa oficina de Haniyeh, lo cual causó las heridas a miembros del buró político que estaban sentados en un sitio relativamente lejos del lugar, detallaron.

Israel se basó principalmente en la ubicación de los móviles de los participantes en el encuentro, pero “es costumbre que en cada reunión ninguno de los dirigentes (de Hamas) lleve consigo teléfonos, porque los dejan en sus vehículos o con sus escoltas”, agregó una de las fuentes.

Pese a la agresión, aseguraron a Asharq Al-Awsat que “existe consenso dentro del liderazgo de Hamas sobre la necesidad de completar las negociaciones de una manera consistente con el cumplimiento de las demandas palestinas”.

El contacto con los mediadores se reanudará en los próximos días tras la estabilización de la situación de seguridad, lo que permitirá reanudar las pláticas, aseguraron.

