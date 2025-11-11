Contribuye Unicef a atención a la primera infancia en Holguín

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) contribuye a la atención de la edad preescolar en Holguín con el donativo de kits de estimulación temprana y equipamiento como parte de la colaboración en la recuperación del sector tras el paso del huracán Melissa.

Con el objetivo de fortalecer el acompañamiento psicoemocional de los pequeños en los territorios afectados por el fenómeno hidrometeorológico, el organismo internacional entregó 70 kits, que serán distribuidos en los 65 círculos infantiles de la provincia, informó a la ACN Yaima Cruz de la Cruz, jefa de este nivel de enseñanza en la Dirección General de Educación en el territorio.

Estos módulos, compuestos por materiales dirigidos a las actividades manuales, juegos, expresión y desarrollo cognitivo, incluyen también insumos de aseo y recursos destinados a los cuidadores con la finalidad de estimular la creatividad y el aprendizaje, contribuyendo al desarrollo integral de los pequeños.

Cada kit beneficiará a 50 niños, por lo que su distribución se extenderá también a casitas infantiles, dos consejos populares y un hogar de niños sin amparo parental, comentó.

La donación se complementa con electrodomésticos destinados a optimizar la atención en las instituciones, entre ellos refrigeradores, hornillas eléctricas, hornos microondas, neveras, ventiladores y básculas digitales.

Cruz de la Cruz detalló que, tras el paso del huracán por el oriente de Cuba y el inicio de la etapa recuperativa, alrededor de 26 círculos infantiles fueron certificados por Salud Pública y se reincorporaron a sus labores, mientras el resto se sumará de forma progresiva en función de la disponibilidad de agua y otras condiciones necesarias que garanticen el bienestar de los niños.

Actualmente, las educadoras trabajan en la rehabilitación de estos centros, de los cuales 18 presentan algún tipo de afectación, principalmente en la cubierta y en las áreas de personal que requiere la provisión de mantas impermeables y otros materiales para la reparación.

Entre las instalaciones que sufrieron mayores daños se encuentran “Constructores del 2000”, del municipio cabecera, con afectaciones en sus áreas de personal, y en Sagua de Tánamo, “Los Rebelditos”, que reportó daños significativos en ventanas y cubierta.

La directiva señaló que las casitas infantiles se incorporarán de forma paulatina, una vez obtenida la certificación de salud, lo que permitirá a las familias retomar sus actividades laborales con la tranquilidad de que sus hijos se encuentran en un entorno seguro.

La Educación General en Holguín, integrada por más de mil 200 escuelas, reinició las actividades escolares en seminternados y centros que no sufrieron afectaciones por el huracán Melissa, de las cuales contabilizan 360 perjudicadas de manera leve, parcial o total.

