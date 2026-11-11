Semillas de hermandad: México y Cuba siembran vida

En tiempos en que Cuba enfrenta grandes desafíos para garantizar la alimentación de su pueblo, los gestos de solidaridad adquieren un valor especial. La visita del proyecto mexicano Sembrando Vida al municipio de Pilón constituye una muestra concreta de cooperación y hermandad, una iniciativa que apuesta por fortalecer la producción agrícola y ganadera desde la base.

No se trata solamente de entregar recursos o herramientas. Se trata de sembrar oportunidades, acompañar a los productores y contribuir a que la tierra ofrezca sus mejores frutos.

Ese es precisamente el propósito de Sembrando Vida, un programa impulsado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), nacido hace más de una década y extendido a países latinoamericanas como Belice, Guatemala, El Salvador y Cuba.

Su esencia es clara: apoyar directamente al productor, colocando los beneficios en manos de quienes trabajan la tierra. Con una misión agroalimentaria y de integración comunitaria, el proyecto busca estimular las capacidades productivas de cada territorio y convertir la cooperación en resultados concretos para las familias campesinas.

Durante la visita a Pilón, el equipo de Sembrando Vida realizó un proceso de selección de productores, que incluyó el registro de los campesinos, la revisión de las tierras y su correspondiente validación.

Los beneficiarios recibirán un primer paquete tecnológico integrado por herramientas, semillas y herbicidas, y un segundo módulo que contempla un tractor y sistemas de riego.

Este último recurso tendrá un importante valor colectivo, pues estará al servicio de varios productores, favoreciendo el trabajo conjunto y el aprovechamiento de los recursos disponibles. Una manera de entender que el desarrollo rural no puede construirse de forma aislada, sino mediante la cooperación y el esfuerzo compartido.

Desde su llegada a Cuba hace tres años, Sembrando Vida ha experimentado un crecimiento significativo. El programa se traza alcanzar 15 mil productores agrícolas y contempla la incorporación de otros 10 mil vinculados al desarrollo de la ganadería.

Su alcance nacional, con presencia en las 15 provincias del país, demuestra la voluntad de extender sus beneficios a diferentes comunidades y regiones.

Para Pilón, territorio con importantes potencialidades agrícolas y ganaderas, esta iniciativa representa una oportunidad de impulsar la producción local, respaldar a quienes cultivan la tierra y contribuir, desde el municipio, a mejorar la disponibilidad de alimentos. Cada herramienta, cada semilla y cada recurso entregado pueden convertirse en un aporte valioso frente a las dificultades actuales.

Pero esta cooperación también tiene un significado que trasciende lo económico y lo productivo. México y Cuba están unidos por una historia de amistad, respeto y solidaridad que se ha mantenido viva durante generaciones. Son dos pueblos que comparten raíces, vínculos culturales y una larga tradición de acompañamiento mutuo en momentos decisivos.

Hoy, cuando la realidad cubana impone enormes desafíos, la cercanía de México vuelve a manifestarse mediante acciones concretas. No son únicamente palabras de aliento: es una colaboración que llega hasta el campo, que reconoce el esfuerzo de los productores y que apuesta por fortalecer la capacidad de Cuba para producir sus propios alimentos.

Durante el encuentro, Ricardo Román Sánchez, coordinador nacional del proyecto Amexcid, transmitió un mensaje que resume el espíritu de esta iniciativa: “Saludos de parte de la presidenta de México, que se siente muy orgullosa de tener un amigo como Cuba”. Una expresión sencilla, pero cargada de significado, que reafirma la vigencia de una amistad construida a lo largo del tiempo.

A México, por tanto, nuestro agradecimiento. Porque en circunstancias difíciles ha estado cerca, tender la mano y compartir recursos, experiencias y esperanzas. Sembrando Vida no solo lleva herramientas al campo cubano, también cultiva solidaridad, fortalece la hermandad entre dos pueblos y demuestra que, cuando la amistad se traduce en hechos, siempre hay motivos para mirar al futuro con esperanza.

La Demajagua