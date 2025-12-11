Edisnel Corrales levantó un bronce de récord

Edisnel Corrales logró la mejor actuación para Cuba en la tercera jornada del torneo clasificatorio de levantamiento de pesas, con sede en Santo Domingo, al ganar tres medallas de bronce, aupadas con dos récords nacionales en los 79 kilogramos.

El granmense levantó 147 kilos en el arranque y 184 en el envión, para totalizar 331 en el biatlón. Estos resultados le permitieron subir al podio en tres ocasiones. Sus marcas en el arranque y el total constituyen registros nacionales en la división, informó desde la sede Camilo Ramírez, comisionado nacional de la disciplina.

Esta es la segunda vez que un atleta nuestro realiza la hazaña en el evento; pues, anteriormente, Yodanis Linares (71 kg) implantó nueva plusmarca juvenil en el arranque al dominar los 130 kilos.

Las preseas de la fecha de ayer se suman a las tres de oro y la de plata ganadas en los 60 kg por Otto Oñate y Raibet Machado (envión), respectivamente.

Cuba siguió su paso perfecto en Santo Domingo, pues a los seis boletos que anteriormente había conseguido, sumó otros más en busca de ganar todos los cupos rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2026.

Lisney Adame (63 kg) ganó el quinto lugar en los tres apartados, al totalizar 82-111-193 kg; mientras que Emanuel de la Rosa (88 kg), concluyó con 140-178-318 y cerró en la octava posición del arranque, así como sexto en el envión y séptimo en el total.

Finalmente, Erdilianys Chamizo (69 kg) cumplió con su objetivo de clasificar, al concluir en la séptima plaza con biatlón de 196 kilos.

Hoy jueves verán acción Yorelvis Machado (94 kg), Ariolvis Begue (110 kg) y Yeniuska Mirabal (77 kg), en aras de seguir el buen paso exhibido en la palanqueta.

La Demajagua